‘MOŽDA JE ON SAMO JEDNA OBIČNA ŠKRTICA’: Taksist, koji je invalid te je živio i na ulici, pronašao 90.000 kuna i vozio do Dubrovnika da ih vrati. Dobio 100 kuna

Autor: Dnevno.hr

Taksist Nikica Rukavina u taksiju je pronašao gotovo 90.000 kuna koje su u automobilu ostale čovjeku kojeg je vozio, a potom je prešao oko 200 kilometara da mu ih preda. Sve se odigralo nakon što je taksista u srijedu oko ponoći nazvao šef i rekao mu da bi trebao prevesti osobu iz Ogulina do Dubrovnika. A ovaj hvalevrijedan potez još više dobiva na težini kad se zna da je do prije nekoliko mjeseci živio od socijalne pomoći.

Odmah nakon rođenja, Nikica je obolio od parapareze spastice. Iako 80 postotni invalid prve poslove počeo je obavljati još kao dječak. Vozio je kamione, ali nakon par godina, zbog svoje dijagnoze, više to nije mogao. Godinama je živio od socijalne pomoći od 800 kuna plus 420 kuna invalidnine. Živio je i na ulici, ali i spavao po klupama. A onda je dobio i karcinom. Nakon uspješnih terapija i zračenja prošle godine u rujnu počeo je novi život zaposlio se kao taksist.

“Nakon što sam putnika ostavio u Dubrovniku i vratio se gotovo do Splita stiže poziv iz centrale. Jesu li gospodinu ostali novci? Otvorio sam, pogledao i da, bilo je novaca kao u priči. Pao mi je mrak na oči. Već znam, moram se vraćati za Dubrovnik”, ispričao je za RTL.

Kada se s novcem vratio u Dubrovnik i predao ga vlasniku, imao je samo jednu molbu može li kratko u njegov toalet.

“Otišao sam na WC dvije minute. Pitao sam ga može li mi preporučiti neki restoran da se zaustavim nešto pojesti. I onda je tu iz jedne od te dvije kuverte izvadio sto kuna kaže: evo ti za restoran da možeš pojesti. Ja sam uzeo i zahvalio”, rekao je Nikica. Na tvrdnju da se tih sto kuna čini malo za njegovu gestu, Nikica je rekao – ne pitate se je li mogao dati više od toga.

“Možda je on samo jedna obična škrtica koja ne bi dala ni tako ni tako, a možda je već on s tim troškovima od taksija od slupanog auta već prekoračio sve limite koje je imao i jednostavno više od toga nije mogao”, kaže Nikica. No, tvrtka u kojoj radi u ponedjeljak će ga nagraditi za više nego pošteno obavljanje službe.