MOSTU STRELOVITO PADA POPULARNOST! Popisali smo razloge: Evo zašto se desnica priklanja Penavi i DP-u

Autor: Iva Međugorac

Pad popularnosti trend je s kojim se u posljednje vrijeme suočavaju u Mostu iako se ne može reći da njihovi zastupnici nisu aktivni, štoviše dojam je da Mostovci konstantno nastupaju po medijima, no bez obzira na to prema posljednjim anketama Most travanj privodi kraju s rejtingom od 8,52 posto, što je osjetan pad u odnosu na 9,36 posto potpore iz ožujka. Za to vrijeme Domovinski pokret čvrsto se pozicionira kao peta politička opcija u državi, a po svemu sudeći i kao prva politička opcija među desnim biračkim tijelom koje predsjedniku Ivanu Penavi nije zamjerilo nastup u emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića, dio desničara za razliku od Penavinih kritičara tvrdi kako je vukovarski gradonačelnik odlično odigrao na protivničkog terenu.

Pokretu raste potpora, a Penava pokazuje dosljednost

Bilo kako bilo, Pokret uživa potporu od 7,47 posto te je za očekivati da će on dugoročno i rasti, budući da je Penava kada je politika u pitanju pokazao dosljednost, što se za Most ipak ne može reći budući da je ova opcija koja sebe voli ugurati na desnu scenu nazivajući se opcijom desnog centra u više navrata nudila koaliciju ljevici. Pri tome je posebno glasan bio bračni par Raspudić koji je zagovarao veliku kaoliciju bez primjese ideologije, a sa ciljem rušenja premijera Plenkovića i njegova HDZ-a. Svatko onaj tko ima bilo kakvog pa i površnog doticaja s politikom vrlo dobro zna da politika bez ideologije naprosto ne ide, toga su očito svjesni i u Domovinskom pokretu koji je od svojih začetaka dosljedan kada je ideologija u pitanju.

Oni su desna politička stranka, i od toga ne misle odstupiti, čak i onda kada je Penava ponudio ruku suradnje HDZ-u on je vrlo jasno naveo kako su preduvjeti za tu suradnju i ideološke naravi, dok je s druge strane Raspudić jasno i glasno pozivao na odmak od ideologije što naprosto nije moguće bilo da je riječ o zdravstvu, školstvu, pravosuđu i ostalim granama društva i politike u kojima je nužna provedba reformi. Osim što Penava u svojim izjavama pokazuje na zajedništvo, Penava je i u svojem nastupu kod Stankovića pokazao da je verbalno i politički sazrio te je tijekom toga gostovanja iznenadio čak i one koji mu inače nisu naklonjeni pokazujući čvrstinu i priznajući čak i greške radi čega su mnogi komentirali da je on uz Plenkovića i Milanovića jedan od najutjecajnijih političara u državi.





DP radi i na terenu

Za razliku od Mosta Domovinski pokret nije zanemario svoje članstvo već se upravo suprotno fokusirao na svoje lokalne organizacije, dok se Most uglavnom sveo na bračni par Raspudić pored kojega se ni stranačkog šefa Božu Petrova više ne vidi i ne čuje, a izgleda da ga se i sve manje uvažava. Uvažava se zato u Mostu predsjednika Milanovića, radi čega ih je izravno prozivao i premijer Plenković, a iako se Penava nedavno protokolarno sastao s predsjednikom ne može se reći da je Domovinski pokret u sabornici njegova produžena ruka. Ono što Penava također kao političar posjeduje jest uloga i iskustvo u izvršnoj vlasti, što stječe kao gradonačelnik svojega Vukovara u kojem je odradio podosta respektabilnih projekata, ali je bez obzira na to uspio uspješno balansirati sa svoje tri karijere- onom vukovarskom, onom saborskom i onom na čelu Pokreta koji je pokazao uključivost pokušajem ujedinjenja desnih opcija za što u Mostu po svemu sudeći ipak nisu otvoreni.

Zanimljivo je da Pokret svoj rejting gradi uglavnom na nastupima njihovih zastupnika u parlamentu, pošto se za razliku od Mosta u medije teško probijaju, barem u one velike, mainstream medije. Most za sada nije stvorio nove ljude, a dovoljno su dugo u politici da su u tome trebali i morali uspjeti, i ono malo ljudi koje su stvorili nalazi se na meti kritika lokalnog stanovništva što potvrđuje situacija u maloj Općini Kolan koju vodi Mostov načelnik Šime Gligora koji je ovih dana dobio presudu Visokog trgovačkog suda u kojoj se izrekom navodi kako je sporni ugovor između Općine i Ante Zubovića, brata bivšeg načelnika Vinka Zubovića pravno ništetan, no brat bivšeg načelnika ključeve lokala još nije predao pa shodno tome lokal još uvijek radi iako je sud utvrdio da je prostor dobio na namještenom natječaju.

Kako tvrde mještani Gligora, koji je član Mosta, sve to ne čini slučajno već stoga što je načelnikov brat Ante Zubović u ovom trenutku predsjednik kolanskog Općinskog vijeća gdje on i još troje vijećnika drže većinu i podržavaju načelnika Gligoru. Kratko je sami Most podržavao predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, koji ih je nakon odlaska iz politike žestoko kritizirao i prozivao, a oni su baš na primjeru suradnje s Karamarkom, a potom i sa Plenkovićem pokazali da su nepouzdani partneri, ali i ne odveć pouzdani političari koji su iznevjerili povjerenje građana premda je Petrov svojedobno u nacionalnu politiku ušao s javnobilježničkim potpisom koji je trebao biti jamstvo da njegova stranka ne kani surađivati ni sa HDZ-om, ni sa SDP-om.