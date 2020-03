Mostovci upozorili: Vojska mora odmah izaći na državnu granicu i postići sinergijsko djelovanje s policijom

Autor: Dnevno

Saborski zastupnici Mosta Nikola Grmoja i Miro Bulj danas su na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru podsjetili da je stav Mosta vezano za migrantsku krizu nepromijenjen od 2016., te istaknuli da je nužno da vojska odmah izađe na granicu i da se postigne sinergijsko djelovanje hrvatske policije i vojske na državnoj granici.

Grmoja je podsjetio da je 2016., kada je Most upravljao resorom unutarnjih poslova, donesen zakon koji omogućuje vojsci da pomogne policiji u čuvanju državne granice.

“Tom prijedlogu protivio se i aktualni predsjednik Milanović i Plenkovićeva vlada. Mi smo i u studenom 2018. ponovili svoj stav i zahtijevali da vojska izađe na granice. Obzirom na nove okolnosti i činjenicu da je 75 000 ilegalnih migranata krenulo prema Europi, smatramo da je krajnje vrijeme da vojska izađe na državnu granicu. Predsjednik Milanović je rekao da ne postoji pravilo postupanja po kojem bi se vojska uključila u čuvanje granice i da se ne zna tko bi kome bio nadređen. Smatram da je upravo to razlog zašto ne treba čekati migrantski val nego vojska mora odmah izaći na granicu, jer treba odmah razviti načine postupanja i sinergijsko djelovanje hrvatske policije i vojske koja bi im trebala pomoći. To je stav Mosta, koji je nepromijenjen od 2016., a sada ga, kako vidimo, prihvaćaju i premijer i predsjednik, ali samo kao mogućnost. No, mi ne smijemo čekati migrantski val, nego moramo ostvariti sinergijsko djelovanje hrvatske policije i vojske, a to očekujemo odmah“, rekao je Grmoja.

Miro Bulj je istaknuo da je vojska već trebala biti na granici, jer stanovnici koji žive blizu granica već mjesecima imaju probleme ranjivosti hrvatske granice. Naveo je primjer stanovnika mjesta Orah kod Vrgorca, zbog čega je postavio i zastupničko pitanje, jer je taj čovjek na svojoj koži osjetio kako država ne brine o interesima građana i zaštiti njihove sigurnosti i imovine

“Migrant je Mati Vujčiću ukrao automobil, a iako je policija migranta pronašla i uhitila, te ga je Općinski sud u Metkoviću osudio uvjetno na 10 mjeseci zatvora, oštećeni Vujčić ne može nadoknaditi štetu koja je na automobilu nastala. Upućen je da naknadu štete traži u parnici, a u međuvremenu se migrantu izgubio svaki trag, pa mu je preostalo da traži naknadu štete od države Hrvatske. U tom postupku zatražio je mirenje, ali na taj zahtjev DORH nije odgovorio u zakonskom roku od 3 mjeseca, pa će se parnica vjerojatno nastaviti. Izgubi li RH taj spor, osim štete morat će platiti i troškove postupka i zatezne kamate. Ali daleko je veći problem kako država ne brine o interesima građana, zaštiti njihove sigurnosti i imovine, niti o njihovom obeštećenju. Kao što DORH ignorira zahtjev za mirenje tako je i Vlada ignorirala moje zastupničko pitanje hoće li i kako RH naknaditi našim građanima štetu koja im nastaje zbog nelegalnih migracija. Ovo je pitanje koje premijer treba riješiti, ali i podignuti na EU razinu”, rekao je Bulj.