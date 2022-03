MOSTOVAC NA RUBU SUZA: ‘Žao nam je! Bilo je uspona i padova. Ali, ovo je nedopustivo’

Autor: Dnevno.hr

Gradski vijećnik Josip Markotić (Most) komentirao je odluku splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i njegovog zamjenika Bojana Ivoševića da u četvrtak daju ostavke.

“To je najpoštenija odluka da se ide na nove izbore. Jednostavno to treba napraviti, tako će biti nagrađeni oni koje treba nagraditi, a kažnjeni oni koje treba kazniti”, rekao je za N1.

Požalio se kako je prošlo sedam dana kako je podignuta optužnica te da su sve to vrijee pokušavali doći do Puljka i razgovarati s njime, no nisu uspjeli.

“Iz ove pozicije sada nam je to dosta simptomatično. S Ivoševićem smo imali dobru suradnju, nije bila laka, ali je bila korektna. Žao nam je što se doveo u ovo situaciju jer ima energiju i poštenje koje je ovom gradu potrebno, ali se sam doveo u ovu situaciju i mora odstupiti. mI U Mostu ne želimo da nam ljestvica bude ni HDZ ni Kerum ni Plenković ni HDZ u Splitu koji ima plagijatora, želimo ju dignuti i ovo što je dogradonačelnik učinio nije dopustivo i razlog je da podnese ostavku”, poručio je,

Dodavši da oni na početku nisu inzistirali na izborima nego samo na njegovu odlasku, ali smatraju da je ovo najpoštenije.