Most zatražio saborsku raspravu o Marakeškom sporazumu

Autor: Hina

Čelnik Mosta Božo Petrov i saborski zastupnik te stranke Robert Podolnjak prozvali su u utorak Vladu da 10. prosinca u Marakeš šalje svoga predstavnika, ne obazirući se na činjenicu da je saborski Odbor za vanjsku politiku “na nedemokratski i totalitaran način” odbio da se o Marakeškom sporazumu raspravi na plenarnoj sjednici Sabora.

Iz Mosta su na konferenciji za novinare opetovano zatražili da se Marakeški kompakt raspravi na saborskoj plenarnoj sjednici, kao što je to učinio niz europskih država.

Prozvali su predsjednik Odbora Miru Kovača (HDZ) da je naprasno prošlog tjedna okončao sjednicu odbora na kojem je bilo riječi o tom sporazumu, te osujetio i samu namjeru člana Odbora Božu Petrova da iznese svoj prijedlog o raspravi pred saborskim zastupnicima. Nije, ističu, ni drugim članovima dao da progovore, već je nametnuo pripremljen zaključak i “misterioznih sedam glasova ‘za’”.

Nitko na Odboru nije vidio sedam ruku koje su izglasale Marakeški kompakt

“Nitko ne zna tko je tih sedmero ljudi, jer tih sedam ruku nitko nije na Odboru vidio. Ne znamo tko je digao ruku na Odboru za vanjsku politiku da bi prošao zaključak o Marakešu i tko su ljudi kojima očito nije važan ni stav Hrvatskog sabora, niti hrvatska vanjska politika, već samo njihov karijerni interes, a odlučuju o sudbini zemlje”, poručio je Petrov.

Ne zna se, rekao je, koji su to deponirani glasovi, jer pola članova Odbora nije ni bilo na sjednici. “Ne znamo ni tko je bio protiv, ni tko je suzdržan, jer glasovanja jednostavno nije bilo. Kao član Odbora tražio sam glasovanje o svom prijedlogu da se u Saboru na plenarnoj sjednici razmotri Marakeški kompakt, ali to predsjednik Kovač nije dopustio. Most je tražio da se ovakvo protupravno ponašanje razmotri na Odboru za Ustav i Poslovnik, jer je očito da kao guske hitaju u Marakeš”, rekao je.

Podolnjak je istaknuo kako su posve drugačije o tom pitanju postupile vlade u ostalim europskim zemljama, koje su u parlamentima raspravile taj sporazum.

Odgovorne europske vlade taj su sporazum dale na raspravu u parlamentima

“Ono što kao Klub zastupnika Mosta tražimo i što smo na Odboru za vanjsku politiku zatražili je posve uobičajeno i nužno, to su vlade ostalih europskih zemalja koje su odgovorne svojim parlamentima napravile. U parlamentima su raspravile Marakeški kompakt, zanimalo ih je što parlament misli i nisu se usudile donijeti odluku bez rasprave u parlamentu”, rekao je Podolnjak.

Kao primjer je naveo vladu u Njemačkoj koja je pripremila dokument za Bundestag, u kojem navodi da suverenost Njemačke tim sporazumom nije ugrožena, u Sloveniji je u parlamentu provedena ozbiljna rasprava, ozbiljno se raspravlja u Nizozemskoj i Belgiji.

“Ne postoji nijedan razlog da se rasprava ne provede i u Hrvatskom saboru, te je nužno da se zastupnici, ali i hrvatska javnost u ozbiljnoj raspravi upoznaju s Marakeškim kompaktom. Odbor za Ustav je morao razmotriti kršenje Poslovnika kako smo zatražili”, naglasio je Podolnjak.