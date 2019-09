MOST ZA MIROSLAVA ŠKORU: U predsjedničkoj utrci on je njihov izbor

Autor: Dnevno

Most će na predsjedničkim izborima podržati Miroslava Škoru, objavio je danas na konferenciji za novinare šef te stranke Božo Petrov. “Želja MOSTA je imati predsjednika koji će štititi interese svih građana. To se može dogoditi s osobom koja ima mogućnost promijeniti stvar. MOST će na predsjedničkim izborima podržati kandidaturu Miroslava Škore”, kazao je Petrov.

Kaže da je odluka donesena većinom glasova te da su drugi kandidati “simboli propadanja”. “Što se tiče Škore, isključivo smo razgovarali s njim i to o predsjedničkim izborima. Nije bilo razgovora s drugima”, dodao je Petrov.

Podsjetimo, Glavni odbor MOSTA odlučivao je o predsjedničkom kandidatu stranke. Iako se nagađalo da će MOST za predsjednika države kandidirati ili predsjednika stranke Božu Petrova ili tajnika stranke Nikolu Grmoju, ovom su konferencijom takva nagađanja pala u vodu.

Da ima neka tajna veza između Škore i MOSTA, moglo se naslutiti iz Škorinog potpisivanja njihove Inicijative da se voda zaštiti kao osnovno ljudsko pravo i javno dobro, o čemu se Škoro i pohvalio na svojem službenom profilu.