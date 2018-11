Most traži zatvaranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina

Autor: Hina

Most nezavisnih lista zatražio je u četvrtak u Rijeci da se Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina odmah zatvori, sve dok dok jedinice lokalne samouprave koje koriste taj centar ne budu sposobne organizirati odvojeno prikupljanje otpada.

Ustavom je zajamčeno pravo svakog čovjeka na zdravlje, kvaliteta stanovnika općine Viškovo, gdje se Marišćina nalazi, definitivno je narušena i odavno je trebalo poduzeti hitne korake za rješavanje problema Marišćine, rekla je prije sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije vijećnica i saborska zastupnica Mosta Ines Strenja Linić.

Ekološki aktivist iz redova Mosta Josip Katalinić istaknuo je da je građanima Viškova nakon šest godina političkog eksperimentiranja s njima dosta, da žele konkretna rješenja.

Prvi zahtjev je da se Marišćina zatvori dok se ne pronađe korisnik RDF-a, goriva iz otpada, jedinog proizvoda Marišćine te dok sve općine i gradovi s područja županije ne uspostave sortirnice i kompostane. Nadalje, Most zahtjeva da Primorsko-goranska županija pomogne općinama i gradovima u tome s po 10 milijuna kuna godišnje, dok one ne pokrenu u potpunosti taj sustav, da se u prostorne planove županije ucrtaju lokacije sortirnica i kompostana.

Ta politička stranka traži i da se smijeni Uprava tvrtke Ekoplus koja upravlja Marišćinom jer je pokazala da ne zna riješiti problem, rekao je Katalinić.

Saborski zastupnik Mosta Slaven Dobrović poručio je da bi se moglo početi razgovarati o odgovornosti onih koji su doveli do ove razine problema, od idejnih tvoraca do realizatora sustava ŽCGO Marišćina, i to, kako je naglasio, posebno onih koji su cijelo vrijeme izloženi kritikama, argumentiranim alternativama, revizijama ali su ustrajali na postojećem pogrešnom stavu.

Rješenje problema je u hitnom uvođenju odvojenog prikupljanja otpada, posebno biootpada i vrtnog otpada te stavljanje u funkciju reciklažnih dvorišta ne samo u Rijeci nego u svim općinama i gradovima. Prozvod Marišćine bi na tako bio više sekundarna sirovina a mnogo manje gorivo iz otpada, a tako bi nestao i smrad, rekao je Dobrović.