MOST TRAŽI IZMJENU ZAKONA: ‘Čelniku koji javnosti uskrati informaciju, mi ćemo uskratiti plaću’

Autor: Dnevno

Most je danas predstavio izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog niza aktualnih slučajeva kojima se u zadnje vrijeme bavimo, a problem je uvijek isti – čelnici tijela javne vlasti na državnoj i na lokalnim razinama odbijaju dati podatke građanima i medijima. Čak odbijaju provesti i naloge i odluke Povjerenika za informiranje.

Predsjednik Mosta Božo Petrov je istaknuo kako će se izmjenom ovog zakona uspostaviti brza, efikasna sankcija, koja se izvršava odmah. „Tražimo da se za uskratu informacija kažnjava obustavom isplate plaće. Isto onako kako Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kažnjava dužnosnike“, rekao je Petrov.

Prof. Robert Podolnjak objasnio je kako aktualni zakon predviđa prekršajne sankcije za čelnike tijela javne vlasti, međutim, kako je praksa pokazala, takve sankcije nisu u cjelosti djelotvorne. Prekršajni postupci traju, često odlaze u zastaru, i zato je Most predložio kažnjavanje čelnika tijela javne vlasti.

„Cilj zakona koji danas predlažemo jest – čelnicima koji javnosti uskrate pravo na informacije, mi ćemo uskratiti plaću. Kroz nekoliko zakonskih izmjena predlažemo da povjerenik za informiranje može izreći sankciju, odnosno novčanu kaznu i to za čelnika tijela javne vlasti od 2000 kuna do 40 000 kuna, a za tijelo javne vlasti od 5 000 kuna do 50 000 kuna. Želimo omogućiti učinkovitu provedbu naloga povjerenika. Izricanjem upravne novčane kazne može se sankcionirati svaki čelnik i neće se više moći izvlačiti na dugotrajni prekršajni postupak“, pojasnio je prof. Podolnjak.

Most će danas ovaj zakon pustiti u javnu raspravu na webu sabora i tražiti mišljenje relevantnih dionika.