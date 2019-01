MOST SE PROTIVI PRIJEDLOGU ZAKONA O POLITIČKOM FINANCIRANJU: ‘Neprihvatljiv je!’

Autor: dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta prof. Robert Podolnjak u današnjoj je raspravi u Hrvatskom saboru u ime Kluba Mosta Nezavisnih lista istaknuo kako je Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izbornih kampanja i referenduma neprihvatljiv iz tri temeljna razloga.

“Prvi je što ne doprinosi ograničenju doniranja političkog novca, već sasvim suprotno, uzrokovat će povećanje ukupnih iznosa političkog financiranja. Drugo, predloženi zakon sadrži odredbe koje potencijalno omogućuju političku korupciju i prevare birača. Treće, prijedlog neprimjereno i restriktivno uređuje financiranje referendumskih kampanja, s jasnom namjerom da oteža svaku buduću provedbu referenduma narodne inicijative.”

Podolnjak se referirao na niz članaka zakona, te predložio što bi trebalo mijenjati, N1 izdvaja one najvažnije:

“Prijedlog zakona propisuje obvezni utvrđeni minimalni iznos financiranja stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna, čime se uvodi dodatni harač za lokalne proračune u korist političkih stranaka, a tu će profitirati s više milijuna dodatnog proračunskog novca, zna se, HDZ kao stranka s najvećim brojem vijećnika. Ono što nam je naročito sporno je da ukoliko nezavisni zastupnik ili vijećnik nakon izbora pristupi nekoj političkoj stranci, novac koji je dobio iz proračuna kao nezavisni automatski se prenosi toj političkoj stranci. To je odredba koja omogućuje da proračunski novac promijeni korisnika i može potaknuti političku korupciju. Sada ima preko 1000 nezavisnih vijećnika u lokalnim samoupravama što ukazuje na velike mogućnosti transfera političkog novca od nezavisnih prema strankama, ali uvjereni smo da to građani ne bi odobrili” izložio je prof. Podolnjak.

Što se tiče financiranja referendumskih kampanja Most predlaže da se ta materija izdvoji iz predloženog zakona i ugradi u sveobuhvatni Zakon o referendumu. Predloženi zakon restriktivno uređuje financiranje referendumskih kampanja, jer ih tretira kao političke stranke, ali za razliku od stranaka, građanske inicijative nemaju mogućnost redovnog financiranja, nemaju prihode iz proračuna, nemaju zaposlenike, već su rezultat spontanog organiziranja građana radi odlučivanja o nekom, njima važnom pitanju. No, od njih se traže jednako sveobuhvatna izvješća o donacijama, financijski izvještaji, poslovne knjige, i to u vrlo kratkim rokovima,piše N1.

“Predloženi zakon ne ugrađuje rješenja koja preporučuje Venecijanska komisija Vijeća Europe o pojedinim aspektima financiranja referendumskih kampanja, ne predviđa se informiranje građana o argumentima za i protiv odluke na referendumu, niti se predviđa barem djelomično sufinanciranje uspješnih građanskih inicijativa iz proračuna”, kaže prof. Podolnjak.

Podolnjak ističe primjer na tragu dobre prakse zakonodavstva niza njemačkih pokrajina, te Most predlaže da se građanskim inicijativama koje su prikupile dovoljan broj potpisa, i/ili je proveden uspješan referendum temeljem zahtjeva građana, iz proračuna budu refundirani troškovi prikupljanja potpisa, a iznos bi se utvrdio u kunama za svaki valjani potpis”, priopćili su iz Mosta.