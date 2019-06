Most otpisuje Božu Petrova? Nazire se ime novog predsjednika stranke

Osim što je iz rezultata Europskih izbora vidljivo da je HDZ na njima opasno podbacio, stranka koju su mnogi nakon što su se rezultati zbrojili otpisali svakako je i MOST, koji nije uspio osvojiti niti jedan mandat.

Nekadašnji HDZ-ov koalicijski partner ozbiljno je podbacio, svjesni su toga i ljudi koji su se našli na njihovoj listi za Europski parlament, a koji ispod glasa potvrđuju kako itekako imaju razloga za zabrinutost. Sve će svoje brige MOST-ovci ovih dana istresti na zajednički stol, jer uskoro kreću sastanci na kojima će provesti analizu i pokušati odgovoriti na pitanje zašto su podbacili, te radi čega nisu uspjeli osvojiti barem jedan mandat, iako su se nadali da će doći do čak dva mandata.

Ne samo da su se MOST-ovci nadali, već su se među ostalim i na njihovom primjeru opasno osramotili anketari koji su im predviđali i do sedam posto potpore. Pusti snovi, reklo bi se kada se baci pogled na skromnih 4,67 posto potpore, temeljem koje dakako nisu uspjeli prijeći izborni prag. Napadi na HDZ, u kojima je prednjačio Božo Petrov pokazali su se kao posve promašeni, tvrdi to i naš sugovornik iz MOST-ovih redova, dodajući da im je tek sada na naplatu došla dvostruka koalicija s tom strankom.

Uz to, nejasna je politika koju MOST vodi, jedan dan riječ je o konzervativnoj opciji, u drugi čas više nije jasno za što se zaista zalažu, no svjesni su u MOST-u da je zapravo najveća opasnost po njih, kako na Europskim izborima, tako i dugoročno pojava Mislava Kolakušića, koji je pokupio dobar dio njihovih glasova.

”Mislim da ćemo na sastanku zatražiti od Petrova i Nikole Grmoje da preuzmu odgovornost, iako oni kako za sada stvari stoje na to ni ne pomišljaju. Istina je da smo na stranačkim tijelima raspravili listu, ali sada je na redu i rasprava o smjeru u kojem će stranka dalje ići. Moguće je da MOST više nije atraktivan kao što je nekoć bio, ali nećemo dopustiti da nam birači pobjegnu do parlamentarnih izbora te da se zadovolje alternativom”, prepričava naš sugvoronik iz MOST-a, ističući kako bi se prvi korak do zaokreta mogao vidjeti kroz to da doista barem Petrov odstupi i preuzme na sebe dio odgovornosti, što prepričava, nadalje nije nemoguće.

Ipak, ono što MOST-ovce muči jest tko bi zamijenio Petrova da ovaj doista pristane otići, jer riječ je o čovjeku koji je od osvojenih 50.257 glasova, osvojio 18.160, iza njega je Miro Bulj s ne previše pohvalnih 8046 glasova.

”Najviše smo glasova osvojili u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali opet iako je Petrov osvojio najviše glasova, u njegovom Metkoviću HDZ nas je pobjedio, međutim, u Buljevom Sinju MOST je osvojio preko 25 posto glasova i pobjedio HDZ, dakle situacija je zaista zbunjujuća. Primjerice dobro smo prošli u Velikoj Kopanici i Gradcu, tu su svoj dio posla obavila Ružica Vukovac i Ljubica Ambrušec”, analizira naš sugovornik dodajući da mu se kao solidna zamjena za Petrova doima Ivan Prskalo, no o tome tek treba razmisliti. Drugim riječima, MOST je u situaciji u kojoj ne samo da je zbunio birače, već i same sebe.