MOST ODBROJAVA SATE DO KRAJA! Plenkovićevi suradnici uznemireni: Ovo je rušenje premijera! Spominje se brojka od koje strahuje

Autor: Iva Međugorac

Svega nekoliko sati ostalo je do okončanja Mostove inicijative na kojoj su se prikupljali potpisi za referendum kojim se nastoji ukinuti “stožerokracija”. Kada se sklope štandovi, Mostovci kreću na prebrajanje potpisa, a kako za sada stvari stoje, s terena Mostovci upozoravaju kako potpisa ne bi trebalo nedostajati. Barata se velikim brojkama građana kojima je dosta života u uvjetima koje je građanima nametnuo Nacionalni stožer civilne zaštite.

I u HDZ-u se sa strepnjom očekuju rezultati Mostove inicijative, a upućeni svjedoče kako je Plenković radi toga u ozbiljnoj panici. Prikupi li Most oko pola milijuna potpisa, to će u nezavidnu poziciju dovesti i predsjednika Vlade, ali i Ustavni sud koji bi u konačnici Mostu i trebao dati zeleno svjetlo za održavanje referenduma. ”Plenković je u ozbiljnoj nervozi, ako ta inicijativa upali, u vodu padaju izmjene Zakona o zaštiti pučanstva, na kojima je nedavno inzistirao, ljude više neće zanimati nikakve zakonske odredbe, ako se ne ispoštuje njihova volja to bi moglo dovesti do bunta i novih prosvjeda, a Plenkoviću to nije u interesu”, komentiraju naši sugovornici iz HDZ-a te kažu da Petrov, Grmoja i Raspudić računaju na potporu građana, jer znaju kako njihova inicijativa teško može proći na testu ustavnosti.

‘To je čisti populizam’

”Oni nemaju vlastitu stranačku politiku, uhvatili su se za ovu inicijativu da bi se vratili u političko sedlo, inate se Plenkoviću i nastoje ga destabilizirati, to je čisti populizam”, smatraju HDZ-ovci bliski Plenkoviću, dok se s druge strane Most od početka poziva na građansko nezadovoljstvo, spominjući svojih 50-ak tisuća volontera koji su potpise za referendum prikupljali diljem zemlje.

Skupe li doista dovoljno potpisa za referendum, Mostovci će u probleme uvaliti i Plenkovića, i Ustavni sud, bude li on referendumska pitanja ocijenio neustavnim, to će sasvim sigurno izazvati negodovanje naroda, a takva pozicija Plenkoviću definitivno nije ugodna. Kako pozicija za Plenkovića nije ugodna, tako bi ova inicijativa mogla postati neugodna i po Most. U posljednjoj izjavi Nikola Grmoja otkrio je kako s terena stižu poruke o oko 300.000 potpisa, no da bi inicijativa bila provediva Most tijekom vikenda mora objaviti da raspolažu s minimalno 400.000 potpisa, ukoliko do toga ne dođe, inicijativa će se pretvoriti u veliki Mostov poraz i što je po njih još bolnije, u veliku Plenkovićevu pobjedu.