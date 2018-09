MOST OBJAVIO RAT IDS-u: ‘Uprava je odgovorna za nečinjenje i zbog toga je trebala biti smijenjena’

Autor: Dnevno.hr

Na novinskoj konferenciji u Puli MOST je pozvao Vladu na rješavanje problema Uljanika. Smatraju da uprava snosi kaznenu odgovornost za stanje u brodogradilištima, te je Most objavio rat “pojedincima u IDS-u”, piše N1.

Tomislav Panenić rekao je kako je za vrijeme dok je obnašao dužnost ministra gospdoarstva dobivao izvješća o brodogradilištima i da je sada svjestan da su ona bila frizirana kako bi Vlada mogla davati jamstva. On je zatražio sjednicu Odbora za gospodarstvo kako bi se raspravilo stanje u Uljaniku. Panenić je istaknuo da bilo koje restrukturiranje pod ovom upravom bilo tragedija. Pred okupljenim medijima Panenić je izjavio kako je tragedija i što je Nadzorni odbor dao mandat od pet godina predsjedniku uprave Gianiju Rossandi.

“Program resturkutiranja je upućen i trebao bi se obznaniti kako bi radnici znali što se priprema. Povjerenica EK samo će reći da li se on uklapa u smjernice Komisije. Most je upozovarao na ova događanja još prošle godine. Prvi smo upozorili da u sustavu Agrokora nije dobro, prvi smo upozorili na Uljanik i uvijek su odgovori bili pasivni – nemojte uznemiravati javnost”, smatra Panenić.

“Ključno je da Vlada kaže što želi i koje su osnovne smjernice kako bi lokalne razine mogle znati što se događa. Županija ne može ni približno pomoći u restrukturiranju Uljanika koji je div s tolikim potencijalom”, zaključuje MOST-ov zastupnik i dodaje da je država ta koja ima značajnu moć pomoći te da se očekuje pronalazak strateškog partnera.

Petra Mandić, MOST-ova zastupnica u Primorsko-goranskoj županiji, kaže da uprava Uljanika snosi kaznenu odgovornost. Spomenula je i 3. maj za čije loše stanje krivi Uljanik grupu, te je pozvala sindikate, radnike i dioničare da zatraže poništenje svih ugovora koji su bili na štetu ovisnih društava.

“Uprava je odgovorna za nečinjenje i zbog toga je trebala biti smijenjena”, izjavila je Madić koja je dodala da plan resturkturiranja nije napravljen na tržišnom principu i po njemu se samo zna da će 600 radnika dobiti otkaz, ali da se ne zna kakve su druge namjere, kakvi će se brodovi graditi. Prošle godine kada je MOST upozoravao na stanje u Uljaniku bilo je vremena za reagiranje, IDS nije ništa napravio nego sada usmjerava odgovornost prema Zagrebu.

“IDS je odgovoran za upravu”, poručuje.

“Očekujem od gospodina Borisa Miletića da obeća kako neće deset godina mijenjati prostorne planove koji bi omogućili Danku Končaru da gradi turističke objekte i protjera brodogradilište iz Pule”, poručila je Ines Strenja Linić. Vlada se, nastavlja Strenja Linić, nije ponijela kao pravi gospodar. Dodaje da Vlada nije pratila ništa što se događalo te da je zatvarala oči na napravilnosti.

“Ne možemo reći da lokalna politika nije imala utjecaja na to što se događalo. Potreban je krizni menadžment koji će biti postavljen na inicijativu vlade. Vlada je imala krimen nečinjenja, ali zatekla je ovu situaciju. Oni koji su doveli do problema, taj problem ne mogu riješiti. Pitanje otpuštanja radnika je nešto što se odavno trebalo znati kao i način na koji će ti radnici biti zbrinuti. IDS-ova vladavina samo je naslijedila što je postojalo, niti jedna nova industrija nije dovedena – sve je usmjereno prema maslinarstvu i turizmu. Nemojte zaboraviti da osim radnika za koje se treba boriti u Rijeci i Puli postoje i brojni kooperanti u Slavoniji koji su zbog ovoga otišli u stečaj. MOST je otvarao to pitanje, ali nismo se išli slikati ispred vrata Uljanika. Naša poruka je da očekujemo od Vlade veći angažman kako bi se pomoglo Uljaniku”, zaključila je MOST-ova zastupnica.

Kaže da nema nikakvog rata između Rijeke i Istre, ali da treba objaviti rat svima koji su imali osobne koristi od toga što se napravilo brodogradnji u Hrvatskoj. “Moja poruka je da Hrvatska želi brodogradnju, jer to nisu samo brodogradilišta nego i fakulteti i instituti”, rekla je Ines Strenja Linić. “Objavljujem rat onim ljudima u IDS-u koji su doveli do ovoga, na SDP-u je da odluči kako će se postaviti”, poručila je.

Na pitanje tko su ti ljudi, Strenja Linić nije htjela nikoga prozvati imenom, ali je pozvala građane da pogledaju tko je prije više od deset godina najavljivao da će se na mjestu Uljanika izgraditi turistički objekti. Na pitanje je li riječ o Ivanu Jakovčiću, Sternja Linić je odgovorila potvrdno.