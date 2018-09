MOST NAPADA BANDIĆA: OD 5,4 MILIJUNA KUNA REALIZIRANIH PROJEKATA – 4,7 MILIJUNA KUNA SU MOSTOVI PROJEKTI

Predstavnici Mosta Katarina Taslak, Milan Kapović i Nikola Grmoja održali su konferenciju za medije kako bi upozorili javnost na laži gradonačelnika grada Metkovića Dalibora Milana iznesene u članku Slobodne Dalmacije od 25. kolovoza 2018. u kojem je izjavio slijedeće: „U samo godinu dana Metkoviću smo osigurali tri puta više EU sredstava nego bivša gradska vlast u četiri godine“.

U pokušaju opravdavanja nerada i očitog nesnalaženja u vođenju gradske politike gradonačelnik Milan koristi svaku mogućnost kako bi ocrnio bivšu gradsku vlast. Naime, u spomenutom članku gradonačelnik bezočno laže kada kaže: „Volio bih da mi je bivša gradska vlast ostavila pripremljene projekte koje ćemo samo kandidirati za europski novac“ (Slobodna Dalmacija, 25.8.2018.), tvrde Mostovci.

Osim toga, gradonačelnik se hvali npr. Projektom izgradnje sustava odvodnje, uređenja nogostupa i asfaltiranja prometnice u Prudu (vrijedan više od 4 milijuna kuna), Projektom izgradnje dvaju kružnih tokova (projekt naručen u kolovozu 2016.), te projektom uređenja Ulice Hrvatskih iseljenika i Trga kralja Tomislava. Osim svega navedenog, gradonačelnik laže i kada kaže da za projekte bivše vlasti nisu bile zatvorene financijske konstrukcije. Za sve je projekte bila zatvorena financijska konstrukcija jer su projekte sufinancirala ministarstva, a jedan je od uvjeta da se ostatak novca planira u Proračunu Grada i rebalansu istog, tvrdi gradska vijećnica Mosta Katarina Taslak.

„Da se gradonačelnik služi lažima vidljivo je na službenoj stranici Grada Metkovića na kojoj je u tablici „PROJEKTI PROVEDENI I ODOBRENI“ navedeno 9 projekata u ukupnoj vrijednosti 5.437.113,09 kuna. Od svih navedenih projekata gotovo 5,5 milijuna kuna čak 87,7 % tj 4,7 miljuna kn pripremljeni su i započeti projekti u vrijeme Mostovog mandata, a sadašnji gradonačelnik ih je samo trebao dovršiti (Izgradnja sustava odvodnje, uređenje nogostupa i asfaltiranje prometnice u Prudu, obnova ulice Kneza Domagoja u Metkoviću, obnova Sportske ul. i dijela ulice A. Starčevića I. faza).

Uz navedeno, postoji još jedna tablica također objavljena na službenoj stranici Grada Metkovića pod nazivom „PROJEKTI POSLANI ILI U FAZI PRIPREME“ gdje se od ukupnog iznosa od 45 milijuna kuna, 11 milijuna i 400.000,00 kuna odnosi na projekte gradskog poduzeća Čistoća d.o.o., koji su pripremljeni i ostavljeni gradonačelniku da ih realizira. A što tek reći za projekt od 796.239,81 kuna koji je osmislio i napravio čovjek za kojeg je na gradskom vijeću rečeno da je vjeroučitelj i da nije adekvatna osoba za mjesto ravnatelja Ustanove za kulturu i sport Metković, a ipak se njegov projekt u cijelosti prijavio na Europski socijalni fond. Isti je taj čovjek pripremio projekt obnove stare zgrade kina za kojeg je ishodovao i građevinsku dozvolu“, zaključila je Taslak.

U nastavku je Grmoja naglasio kako Most ne očekuje da ga politički suparnik hvali, ali smatra kako bi bilo korektno da istinito prikazuje činjenice, pa i onu najvažniju – da je došao na potpuno konsolidirane financije i likvidnu gradsku kasu koju je ispraznio njegov sadašnji i skupi koalicijski partner Stipe Gabrić Jambo.

„Zbog situacije koju je zatekao u gradskoj kasi, Milan se ne treba recimo brinuti kada će i kako podijeliti plaću zaposlenicima gradske uprave“, kaže Grmoja. Osim toga navodi: „Međutim, koalicijski partner ima svoju cijenu, a to je kadroviranje u gradskoj upravi i gradskim poduzećima. Stoga smo uvjereni da bi ova koalicija između HDZ-a i Stipe Gabrića mogla biti skuplja od one na državnoj razini sa HNS-om i Pupovcem. Gradonačelniče Milan, Stipe Gabrić je iz gradske politike bio potpuno izoliran od 2013. do vašeg preuzimanja grada kada ste ga odlučili rehabilitirati za dvije ruke u Gradskom vijeću. Pa nije li čudno ili barem opravdano sumnjivo da su povećane plaće samo bivšim Jambinim pročelnicima? Jesu li povećane zbog obujma posla? To povećanje objasnite metkovskoj javnosti pa neka znamo svi zašto se povećala plaća Miloradu Dodigu, Mojmiru Vladimiru i Ivani Prović. Zašto samo njima?“

Osim toga, politički tajnik Grmoja izjavio je: „Je li istina, tako se barem priča, da su vaši posebni savjetnici “potjerali” ozbiljne investitore koji su željeli uložiti sredstva u ovaj grad, a vi na taj sastanak šaljete pročelnika te se uopće ne udostojite sjesti s njima? Kao što će građane skupo stajati koalicija s Jambom tako će nas skupo stajati i savjeti vaših “posebnih savjetnika” koji sigurno ne gledaju interes grada već svoj vlastiti interes. Grad Metković zbog svog položaja i prometne povezanosti i nedostatka adekvatne poduzetničke zone ima velikih problema sa privlaćenjem investitora. Zato svakoga, tko želi nešto uložiti u Metković, treba prihvatiti u dobroj namjeri te se zajedno potruditi da se pokrene bilo kakva poduzetnička inicijativa.“

Osim s koalicijskim partnerom gradonačelnik već ima problema sa svojim predizbornim obećanjima jer nema toliko radnih mjesta u državnim, županijskim i gradskim institucijama i tvrtkama na koja bi zaposlio sve one kojima je obećao zaposlenje u predizbornoj kampanji, a samo se sjetite slogana iz kampanje: „Iskreno bez podjela“ i „Metković svima.“

Svakome je jasno da ova vlast nije svojim znanjem i umijećem povećala proračun grada Metkovića već je to učinjeno izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (na snagu stupio 1. siječnja 2018. godine), a za kojeg je svoje ruke diglo i 15 saborskih zastupnika MOST-a. Čini nam se da s gotovo dvostruko većim proračunom ova gradska vlast nije napravila gotovo ništa. MOST je uz sva Jambina dugovanja koja je vraćao nakon „zlatnih 16 godina“, kao i duplo manji proračun, realizirao više od 100 milijuna kn projekata.

„Mogli ste s tolikim priljevom državnih sredstava već u prvoj godini svim učenicima u potpunosti isfinancirati nabavu udžbenika kao i školski prijevoz u 100% iznosu te u potpunosti osloboditi roditelje plaćanja gradskog vrtića, što se u kampanji i obećali iako u to vrijeme niste znali da ćete novim Zakonom dobiti dupli Proračun“, navodi Grmoja te dodaje: „Stoga, očekujemo da ova gradska vlast sa konsolidiranim financijama i dvostruko većim Proračunom realizira najmanje dvostruko više od onoga što je realizirao Most sa mnogo skromnijim Proračunom. Gradonačelniče, radite svoj posao, a nemojte se reklamirati kroz naručene promo članke“.