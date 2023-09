Od Bože Petrova odustaju najvažniji podupiratelji: Zvali su ga ‘velečasni’, a sada nižu zamjerke na njegov račun

Autor: Iva Međugorac

Već je dugo na razini javne tajne podatak o tome kako dobar dio svoje dugogodišnje vladavine državom HDZ uz ostalo duguje i kvalitetnoj suradnji s crkvenim poglavarima i Hrvatskom biskupskom konferencijom. Mada se u jednom trenutku Crkva počela okretati od HDZ-a nakon što ga je preuzeo Andrej Plenković koji ga je po mnogima ideološki preoblikovao, u vrijeme pandemije korona virusa pokazalo se da vodeći crkveni poglavari, odnosno biskupi itekako podupiru predsjednika Vlade.

Svećenici nisu skloni Plenkoviću, ali..

Zlobnici bi ovaj odnos opisali kao onaj u kojem ruka, ruku mije, no treba napomenuti kako na nižim razinama Crkve, među svećenstvom potpora Plenkoviću ipak nije toliko rasprostranjena kao što je to slučaj među čelnicima HBK. Da je tome tako moglo se vidjeti i tijekom obilježavanja obljetnice Oluje u Kninu kada je na svečanoj misi kojom je završila svečanost obljetnice kninski gvardijan i župnik kninske župe svetog Ante fra Josip Gotovac iskazao protivljenje prema dramatičnim podjelama i omalovažavanju branitelja koje je kulminiralo baš tijekom Oluje kada su HOS-ovci spriječeni da dođu u Knin.

Pošto se tijekom tih kritika fra Gotovca u prvim redovima nalazio premijer Plenković s dobrim djelom utjecajnih članova svoje stranke i Vlade to je u javnom i političkom prostoru protumačeno kao svećenikova prozivka na račun premijera pa se stoga i kroz taj događaj počelo polemizirati o udaljavanju između klera i vladajućih. Svjestan važnosti Crkve i svjestan važnosti dobrih odnosa s Biskupskom konferencijom Plenković kontakte s njima uspostavlja preko svojeg savjetnika Mate Granića, ali i preko viteza Željka Reinera, no pitanje je koliko je to dovoljno posebice otkako i crkvena zajednica, i razne vjerske udruge na desnom političkom spektru u ponudi imaju dvije alternativne opcije koje čine Most i Domovinski pokret.





Nije nepoznanica da se nedavno i u Nacionalu pojavila informacija o tome kako bivši HDZ-ovac Ivić Pašalić okuplja mrežu laičkih vjerskih udruga kako bi na taj način destabilizirao Plenkovićevu poziciju na čelu Vladi i stranke. Istini za volju Pašalić se u tu temu nije želio uvlačiti pa je u razgovoru za naš portal otkrio da ga politika ne zanima, no politika itekako zanima Mostovce koji s crkvenim krugovima i raznim udrugama bliskost njeguju preko Nine Raspudića, ali i preko Bože Petrova za kojega se još od izbora 2015-te tvrdi da iza njega stoji Crkva mada je Petrov u više navrata to demantirao.

Petrova su podržavala četiri biskupa

Pisalo se kako je Petrov povezan sa Željkom Markić budući da je i on nekadašnji član Hrasta, ali on se na to nikada nije previše referirao. Tvrdi se i u političkim krugovima da se Petrov nerijetko kod donošenja važnih odluka savjetuje s Kaptolom, ali i da je kod ulaska na nacionalnu političku scenu ovaj sjemeništarac koji je zamalo postao svećenik uživao potporu četiriju dalmatinskih biskupa koji su u njemu vidjeli sve kvalitete koje je Crkva spremna promovirati.

Navodno je Petrov na začecima svoje političke karijere impresionirao biskupa Matu Uzinića, ali i Marina Barišića te Želimira Puljića i Slobodana Štambuka, a do koje je mjere Petrov bio blizak sa biskupima i crkvenim krugovima jasno je i iz toga što su mu među njima dali nadimak velečasni.

Prvi alarm u crkvenim se krugovima po pitanju potpore Mostu i Petrovu upalio u vrijeme kada je on sjeo za pregovarački stol s bivšim premijerom Zoranom Milanovićem vodeći pregovore sa SDP-om o pokušaju formiranja vlade, a na uštrb tadašnje Domoljubne koalicije koju je predvodio Tomislav Karamarko. Dan nakon intervencije iz crkvenih krugova, a nakon što se saznalo za ovaj sastanak s bivšim premijerom Petrov mijenja retoriku i priklanja se Karamarkovoj koaliciji, no kao što je poznato ta suradnja nije bila dugog vijeka.

Crkva se okreće od Mosta

Karamarko je pod pritiskom Mosta napustio politiku zbog takozvane afere Konzultantica, a na čelo HDZ-a stiže Andrej Plenković koji je s Mostom vrlo brzo raskinuo suradnju. U međuvremenu su stranku Bože Petrova napustila brojna zvučna imena pa se uoči posljednjih parlamentarnih izbora progovaralo o propasti Mosta, koji je u to doba disao na škrge. Most je ponovno prodisao zbijajući redove i privlačeći uza se poznata imena s desnog spektra pa im se osim bračnog para Raspudić pridružio Zvonimir Troskot, ali i riječki vjeroučitelj Marin Miletić, no upućeni tvrde da sva ova imena više nisu dovoljna i da se svećenici na terenu polako, ali sigurno počinju okretati od Mosta te se približavati Domovinskom pokretu.

Prema tvrdnjama naših dobro upućenih sugovornika i u crkvenim krugovima, baš kao i na djelu desnice stranci Bože Petrova zamjera se to što su se do sada pokazali kao opcija s kojom je gotovo nemoguće surađivati. Koalicijski potencijal Mosta nije na zavidnoj razini, jasno je kako suradnja između njih i HDZ-a nakon idućih parlamentarnih izbora nije moguća posebice radi premijera Plenkovića koji za to ne želi ni čuti, a još jasnije da Most nema namjeru sudjelovati u ujedinjenju desnih opcija i surađivati s Pokretom i drugim strankama desnog predznaka.









Umjesto toga Raspudić je u više navrata javno zazivao suradnju s oporbenim strankama lijevog i liberalnog predznaka progovarajući o ideološkom moratoriju i Vladi koja bi za interes imala rušenje HDZ-a što dakako nije promaklo ni vjerskim poglavarima pa ni samim vjernicima koji su podržavali vodstvo Mosta koje se pokazalo nesklono kompromisima i suradnji za više interese na desnici što je nagnalo svećenstvo i dio vjernika da se okrenu Pokretu čiji rejting uzastopno raste posljednjih godinu dana.