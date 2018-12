MORH PORUČIO: Hrvatska želi borbene avione prema početnim zahtjevima

Autor: Dnevno.hr

Odgovore na pitanja o kupnji izraelskih borbenih aviona Ministarstvo obrane uputilo je N1 televiziji.

“Odobrenje američkog Kongresa dio je standardne procedure kojom Država Izrael traži odobrenje prodaje opreme izvorno proizvedene u SAD-u. Hrvatska tu nije strana u postupku i SAD je dužan izvijestiti samo Državu Izrael koja je to odobrenje i tražila. Taj postupak je u tijeku. Kada nas odabrani ponuditelj, odnosno Država Izrael izvijesti o odluci američke strane, mi ćemo o tome izvijestiti hrvatsku javnost. Hrvatsku jedino zanima da dobije one avione koji su odabrani prema konfiguraciji u odabranoj ponudi i to po ponuđenoj cijeni”, poručili su iz MORH-a.

Američki Kongres odobrio je izraelsku prodaju zrakoplova F 16 Hrvatskoj, potvrđeno je iz američkog State Departmenta.