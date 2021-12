MORAMO SE ODREĆI MILANOVIĆA! SDP-ovci bijesne zbog predsjednikovih istupa: On je lider desnice! Gori je od Škore i Kolinde

Autor: Iva Međugorac

”Glasali smo protiv Škore i Kolinde Grabar-Kitarović kako bi zaustavili dolazak desnih frakcija na vlast, a dobili smo njihovu još žešću verziju”, tim riječima naši sugovornici iz SDP-a komentiraju istupe predsjednika Zorana Milanovića koji se u manje od dvije godine pretvorio u simpatizera hrvatske desnice zbog stavova koje iznosi, ali i zbog sukoba u koje je ušao kritizirajući novinare, udruge, saborske zastupnike, razne analitičare i sve one koji su mu se našli na putu.

”Milanović uporno tvrdi da istupa u ime svih građana, ali to naprosto nije uvjerljivo, skandalozne su njegove izjave o Srebrenici, obitelji Zec, on iza sebe ostavlja kaos kojim sramoti SDP, a u isto vrijeme naši sadašnji i bivši zastupnici po društvenim mrežama nastoje pronaći opravdanje za njegove istupe, takav pristup definitivno će naškoditi stranci, jer se Milanović još uvijek bez obzira na desničarenje u javnosti poistovjećuje sa SDP-om’‘, smatraju naši sugovornici koji se pitaju što se dogodilo s njihovim predsjedničkim kandidatom.

”On je dobro krenuo, ogradio se od pozdrava Za dom spremni, počeo se nametati kao opozicija Plenkovićevom HDZ-u, a onda je u jednom trenutku zabrazdio, zašto i što mu se točno dogodilo nama je na razini nepoznanice, svi sada govore da je on uvijek bio takav, ali to nije točno, mi u SDP-u više niti nismo sigurni koji je Milanović pravi, onaj koji nam je bio predsjednik, ili ovaj koji sada predsjeda cijelom državom. Moguće je da on na tome lovi glasove, i da je uvidio nišu na desnici od koje se Plenković distancira, ali je upitno ako ovako nastavi što će mu ostati od glasova na ljevici, vidite i sami da mu je rejting u padu, pretjerano se eksponirani, ulazi u bespotrebne sukobe, korektno je da kritizira Plenkovića i Vladu ondje gdje je to potrebno, ali sve ostalo je prelaženje granice, koje nije dobro ni za njega, ni za nas kao stranku iz koje je došao na Pantovčak”, oštri su u SDP-u u kojem su prilično nezadovoljni inertnom reakcijom svojeg šefa Peđe Grbina.

Milanović je izumio Grbina

”Realno, Milanović je u političkom smislu izumio Grbina, on i danas ima utjecaj na SDP to je neosporno, njegovi ljudi su na vodećim pozicijama u stranci, zato i jesmo svjedočili raskolu, ali bez obzira na to Grbin je morao pokazati neovisnost, istupiti kao primjerice Benčić i osuditi Milanovićeve stavove o obitelji Zec, Srebrenici, mi djelujemo kao da nemamo predstavnika, kao da u naše ime umjesto Grbina govori Milanović, to je poražavajuće, a to je ujedno i najveći Grbinov problem, ne pokazuje odlučnost u retorici, već ovisnost i strah, nesigurnost”, nabrajaju naši sugovornici te napominju kako SDP već sada mora početi promišljati o novom predsjedničkom kandidatu.

”Mi se Milanovića moramo odreći ako ovako nastavi jer on više niti ne balansira, a osim toga i njegovi stavovi o koroni su nerijetko kritični, on djeluje kao glasnik Mosta, govori praktički isto što i Raspudić, Petrov, ako se Grbin nije u stanju od toga distancirati onda bi barem SDP-ovci po fejsu trebali prestati opravdavati Milanovićeve istupe”, zaključuju u SDP-u.