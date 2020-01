MORALNA VERTIKALA NAŠE POLITIKE! Anka prekjučer: Kujundžić mora otići! Anka jučer: Ne sjećam se posla s njegovom ženom

“Nažalost za ovu zemlju i sve nas, to što ste vi rekli nije ništa novo. I ono što imamo prilike vidjeti u HDZ-u, oni zapravo misle da je to normalno”, kazala je šefica Glasa Anka Mrak Taritaš prije nekoliko dana komentirajući aferu ministra zdravstva Milana Kujundžića. “On nije prvi ministar kojemu je to sve otkriveno, on je već četvrti ili peti po redu. Onda nije problem u tome i ne postavljaju problem na način ‘hajmo se zapitati, očito imamo greške u sustavu’, nego su krivi mediji koji su to otkrili.”Ono što zaprepašćuje, moram reći, ja sam malo pratila to jer ne možete ne pratiti – da ministar dođe pred sve, gleda vas u oči i kaže da sve što vi govorite je laž, a sve što ja govorim je istina.A onda kada krenete kopati, ispod svega toga vidite da je to zapravo sprega s onim s čim se oni bazično bavi. U nekakvim suvislim zemljama župan koji mlati svoju ženu ne bi bio župan, Kujundžić već danas ne bi bio ministar”, kazala je Mrak Taritaš. Nešto manje riječita bila je kada se otkrilo kako je Ministarstvo graditeljstvo 20130godine iz proračuna isplatilo 131.818,15 kuna na račun tvrtke Zidni vrt d.o.o. u vlasništvu supruge ministra zdravstva Milana Kujundžića.

U to vrijeme ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja vodila je Anka Mrak Taritaš. U razgovoru s predstavnicima medija kazala je da ne može znati o kakvoj je isplati riječ te da jedino može nagađati da je možda bila riječ o nekoj isplati iz sfere energetske učinkovitosti.

“Ali teško je sada reći, treba baš provjeriti u Ministarstvu”, zaključila je.

Očito je dakle da je hrvatska politika puna moralizatora, no kada bi se svi oni koji s političkih pozornica puku dijele lekcije, prozivajući za potrebe vlastite samopromocije konkurente tih istih moralnih lekcija držali, mora da bi Šveđani od nas učili kako politika doista mora izgledati, i što znači pošteno služiti svojem narodu. Jer u uređenim državama, politika to doista jest služenje biračima.

Da nas od toga dijele godine, pa i desetljeća ne potvrđuje samo ova priča, potvrđuje se to iz političkog djelovanja Anke Mrak Taritaš prilično slikovito na nizu primjera. Naime, priča koja se svojedobno prilično diskretno i bez previše buke provukla kroz medije, a u kojoj je glavna akterica Anka Mrak Taritaš, bivša ministrica graditeljstva, šefica Glasa te jedna od rukovodećih u Amsterdamskoj koaliciji vrlo je brzo pala u zaborav, a tvrdilo se da je kao ministrica graditeljstva u Milanovićevoj vladi imenovala koga drugog, doli samu sebe šeficom ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za područje arhitekture, čime je samoj sebi dakako priskrbila i izdašan honorar, kojega pak nije prijavila u imovinskoj kartici. U tri godine, koliko je angažman trajao slučajno se na njen račun slilo oko 40 tisuća kuna neto, što je skoro 80 tisuća kuna bruto. Iako je prvotno nastojala taj slučaj trivijalizirati, Mrak Taritaš o njemu se ipak očitovala na društvenim mrežama te hrvatskoj javnosti uputila ispriku tvrdeći da preuzima odgovornost za taj propust dodajući da joj je žao da oni koji su taj previd uočili nisu reagirali odmah, već su čekali pune tri godine kako bi je sada osobno diskreditirali. No kada je o previdima riječ, imala je Mrak Taritaš previda i afera i prije ovoga zamračenja za koje se doznalo iz medija.

Tako je na početku karijere previdjela da njen suprug dobiva posao u državnom Plinacru, no kada se digla lavina reakcija u javnom prostoru dotični je od posla odustao. Svi ovi previdi ništa su u usporedbi s Gunjom i obnovom poplavljenih područja koje je vodilo njeno ministarstvo, a oko čega se u javnosti također intenzivno diskutiralo. Sporan je nekima bio cjenik obavljenih radova i ugrađenih elemenata pa su spominjane i građevinske tvrtke koje su sudjelovale u obnovi Gunje, a jedna od njih navodno je obnavljala i stan supruga Anke Mrak Taritaš.