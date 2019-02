Monsinjor Uzinić poručio: ‘Naravno da se ugovori mogu mijenjati, ali Katolička crkva ne može bez financiranja’

Klub zastupnika Glasa i HSU-a zatražio je u travnju prošle godine reviziju četiri ugovora sa Svetom Stolicom. Jučer su o tome zastupnici raspravljali u Saboru

Goran Beus Richembergh, saborski zastupnik GLAS-a, pojasnio je za HRT da se traži promjena modela financiranja jer su u vrijeme sklapanja ugovora uvjeti bili bitno drugačiji.

“Hrvatska je bila geopolitički u drugoj situaciji. Još je trajala mirna reintegracija, nismo kontrolirali cijeli svoj teritorij, a nismo bili niti članovi nijedne međunarodne organizacije. U tom trenutku potpora Svete Stolice bila je iznimno važna. Međutim, u međuvremenu smo Katoličkoj crkvi isplatili oko 15 milijuna kuna. Vraćen je i veliki dio imovine. Sada je sasvim druga početna pozicija, “kazao je Beus Richembergh.

“Smatramo da je iznos, oko milijardu kuna godišnje, barem tri puta veći nego što je realna mogućnost jedne države koja ima velike socijalne probleme, pa i u zdravstvu. S druge strane, smatramo da je potrebno revidirati i postojeći model vjeronauka,” kazao je i spomenuo pravnu nejednakost.



Naglasio je da ako se protiv svećenika pokreće kazneni postupak, najprije se tada mora obavijestiti njihov biskup, a tek onda krenuti dalje. “Nijedan drugi građanin RH to nema kao zaštitni mehanizam”, dodaje.

” Vjeroučitelje imenuju mjesni ordinariji preko katehetskih vijeća. Dakle nikakvog utjecaja država nema na to da oni ulaze u škole i postaju stalni zaposlenici, a mogu biti i ravnatelji. Gotovo dvostruko brže napreduju u svom zvanju. Udžbenike Katoličke crkve država ne smije niti propitivati, jer njihov sadržaj određuje Crkva. Druge vjerske zajednice udžbenike moraju donijeti na odobrenje Ministarstvu znanosti, istaknuo je među ostalim Beus Richembergh.

Mons.Mate Uzinić, dubrovački biskup, rekao je da neće odgovarati na različita mišljenja što se tiče Vatikanskog ugovora.

“Naravno da se oni mogu promijeniti, revidirati. Sami ugovori u sebi sadrže odredbu koja kaže da ako jedna od strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ugovor, da se onda može pristupiti njihovom mijenjanju. Sami ugovori u preambuli govore o tome koji su to razlozi na temelju kojih se sklapaju konkretni ugovori. Razlog zbog kojih je on potpisan prema toj preambuli, bili su materijalni uvjeti za pastoralno djelovanje Katoličke crkve. S druge strane, bila je tu uloga Katoličke crkve u odgojnoj, kulturnoj i karitativnoj djelatnosti. Ako se smatra da Katolička crkva više nema tu ulogu u društvu onda naravno da su se promijenile za Republiku Hrvatsku okolnosti i bilo bi u redu da RH krene prema promjeni tih ugovora. No što se tiče Katoličke crkve ona i dalje ima potrebu za tim da se osiguraju materijalni uvjeti za njeno djelovanje jer iskreno priznam da bez tih sredstava Katolička crkva u RH ne bi mogla funkcionirati. U prošlom sustavu smo funkcionirali zato što su nam pomagale druge crkve, osobito iz Njemačke. Ja sam za Katoličku crkvu u RH koja će moći sama ispunjavati svoje obveze i pomagati drugima. Mi sada nažalost nismo na toj razini,” kazao je među ostalim Uzinić.