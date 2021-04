Monsinjor Uzinić ne želi linč roditelja ubijene Nicol: ‘Tko zna što je i njih dovelo da se tako ponašaju’

Autor: Tea Šojat

Monsinjor Mate Uzinić, nadbiskup koadjutor Riječke nadbiskupije i apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije, za N1 je objasnio kako Crkva i on vide Uskrs u kontekstu pandemije covida-19, govorio je i o međunacionalnom dijalog, ali i tragičnoj smrti dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške.

“Suosjećam s onima koji su pogođeni tim događajem, a zapravo je to cijelo hrvatsko društvo”, kazao je monsinjor Uzinić.

“Ne znam kako se takve stvari događaju, ne mogu to objasniti. Ne bih htio nekakav linč, tko zna što je i njih (biološke roditelje) dovelo do toga da se ponašaju tako. Tu je odgovornost cijele države na tome da se neke stvari prekasno uoče, da se prekasno reagira, kao što je u ovom slučaju. Ali nije to prvi slučaj. Zadnjih godina nam se dogodilo više takvih slučajeva, koji nisu uvijek završavali smrću, ali su bili jednako teški”, kazao je.

“Crkvi je zadaća da promijeni mentalitet”, poručio je. “Zadržavamo se na starom mentalitetu, ne dozvoljavamo da nas promijeni Isus Krist.”

“Koliko god govorimo o obitelji kao bitnom mjestu koju prepoznajemo kao malu crkvu, i obitelj može biti zatvoren svijet, a Isus ne želi da budemo zatvoren svijet”, dodao je i istaknuo: “Odgovornost je i na državi, na zakonima koji su nekad neadekvatni i koji se ne provode.









PORUKA NADE

“Poruka nade (Uskrsa) je aktualna u svim vremenima, posebno u vremenu u kojem živimo. Bez nade ne bismo mogli izdržati. S nadom ipak možemo na drugačiji način vidjeti stvarnost i ići naprijed. Ovo što nam se događa, neće uvijek biti ovako. Isus je pobijedio smrt, pobijedio je beznađe, on je uskrsli Gospodin”, kazao je nadbiskup.

“Ljudima treba pomoći da prevladaju ovu situaciju tako da u svoj život unesemo logiku koja je dovela do uskrsnuća. To čak nije logika povratka na ono staro normalno, nego logika jednog novog normalnog, koje bi trebalo vladati u nama prije svega, ali i u svijetu u kojem živimo. To novo normalno, koje bi trebalo biti i promijeniti svijet, bilo bi takvo da ne stavljamo sebe u središte kojem mi sami nećemo biti cilj svega, nego ćemo se staviti u službu drugih, u službu ljubavi”, objasnio je gdje vidi priliku.









VRIJEME ZA RESET

“Ovo nam je vrijeme prava prilika da se resetiramo, da se promijenimo, da postanemo novi ljudi, poput Krista Uskrsloga”, kazao je:

“Vidim promjene. Ne želim reći da ih nema…U najmanju ruku, sama činjenica da smo kroz ovu godinu stavili čovjeka, njegovo dobro, njegovo zdravlje ispred materijalnih interesa, ispred interesa velikih kompanija, pokazatelj je da se nešto promijenilo. Do prije godinu dana nismo mogli zamisliti da bi se nešto moglo ispriječiti interesima velikih multinacionalnih kompanija. Sada vidimo ipak da su mnoge države ispred toga, pa čak i vlastitih materijalnih interesa, stavile čovjeka i njegovo zdravlje.”

“Mislim da je to početak promjene u jedno novo društvo koje će nastati nakon pandemije i da bi nam i nakon toga čovjek trebao ostati u središtu. Naravno da je s tim povezano i dobro svijeta u kojem živimo i da ne možemo isključiti dobro svih drugih bića, jer smo svi međusobno povezani”, rekao je mons. Uzinić.









PORAST NASILJA

Rekao je da primjećuje porast nasilja, što vidi kao posljedicu ekonomskog straha pojedinca u društvu: “Često nastradaju najbliži. Često je tu puno psiholoških problema jer si čovjek ne može naći oduška, ne može promijeniti nešto. Naša savjetovališta pokazuju da se povećava broj korisnika. To je čak dobro. Ali mnogi se ne javljaju, nego rješavaju stvari na krive načine”.

OŠTRA OSUDA PAPE FRANJE RATOVA U PANDEMIJI

“Pa, to je nešto što čovjek doista ne može razumjeti. Ovdje smo imali iskustvo rata i nekoliko desetljeća nakon toga doista se pitamo: ‘Pa, kome je to trebalo!?’ Ovaj prostor, koji nam je od Boga dan da ga u zajedništvu, ljubavi i međusobnom poštovanju oplemenimo, a mi smo se tukli za još prostora i za još više imati. Očito da nema smisla to što se čini, da rat nikad nema smisla”, komentirao je mons. Uzinić.

“Čovječanstvo nikako da nauči da se rat nikad ne isplati, da nije nikome prijatelj.”

“Krist Uskrsli utjelovio se u sve ljude, stvorio je model za sve ljude. Podsjećam na encikliku pape Franje ‘Fratelli tutti’, da smo svi braća i sestre. Vjerujem da bi, kad bismo vidjeli u drugome brata, oružje zauvijek zašutjelo”, kazao je nadbiskup.

IMENOVANJE PORFIRIJA PERIĆA I ODNOSI

“Pomaci se moraju dogoditi. Ne možemo ostati robovi onoga što se događalo. Ne možemo nastavljati gledati krivnju u drugome i u onome što su oni činili, a da nismo sposobni spoznati vlastitu krivnju i u tom kontekstu pružiti ruku za pomirenje. To se, dakako, mora dogoditi i s jedne i s druge strane”, kazao je, te dodao: “Izjave Porfirija bitan su poticaj u tom smjeru. Naravno, neki su s pravom spominjali neke druge izjave, posebno one u vezi kardinala Stepinca. To je, nažalost, u nas dosta osjetljivo pitanje, nepotrebno, ne čini nikome korist, ponajmanje kauzi bl. Alojzija Stepinca.”

KAUZA ALOJZIJA STEPINCA JE ISPOLITIZIRANA

“Svi skupa moramo promijeniti mentalitet i biti manje ljudi koji pamte zlo, a više oni koji se otvaraju za ljubav, za dijalog i traže dobro”, istaknuo je mons. Uzinić:

“Mi koji vodimo zajednice, ne smijemo dozvoliti da nas u tim stvarima ponese masa ili mišljenje onih koji su povrijeđeni, koji imaju možda čak i razloga da su povrijeđeni, nego trebamo nadilaziti te stvari, njima pomagati da shvate da će nas zatvaranje u prošlost ostaviti u situaciji Velikog petka, bez otvorenosti onome što se dogodilo nakon toga, odnosno da se na takav način nikada ne može dogoditi Uskrs. Tako je i u našem konkretnom slučaju ekumenskog i međureligijskog dijaloga, kao i međunacionalnih dijaloga.”

“Ta kauza je, nažalost, ispolitizirana i nije više samo vjersko pitanje nego je nacionalno pitanje. I nije pitanje samo ekumenskog, nego je s druge strane postalo pitanje nacionalnog. To nije dobro. To nije dobro zbog svih, pa niti za kauzu za samog kardinala Stepinca”, zaključio je.