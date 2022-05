‘MOMCI U TAJICAMA IZ SHERWOODSKE ŠUME SU U PARLAMENTU, A OREŠKOVIĆ LANSIRANA U VISOKU POLITIKU’ Karamarko ‘ispljuskao’ pola političara: ‘Hoće li netko reagirati isprikom ili ne daj Bože ostavkom?’

Bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko oglasio se na svom Facebook profilu. Podsjećamo, Visoki upravni sud pravomoćno je u utorak poništio odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz 2016. kojom je bilo utvrđeno da je bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa zbog čega je otišao iz politike. Karamarkova odvjetnica Vesna Alaburić izjavila da je osim ukidanja odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od prije pet godina, Visoki upravni sud naložio i da povjerenstvo Karamarku treba nadoknaditi više od 13 tisuća kuna troškova upravnog spora.

“Prije skoro 6 godina dao sam ostavku. Ovih dana dobio pravomoćnu presudu koja kaže da je ostavka bila nepotrebna. No ne mogu se žaliti jer zaradio sam 13 tisuća kuna. Isplatilo se. Dalija Orešković nakon što je izvršila svoju zadaću, donoseći nezakonitu presudu povjerenstva za štošta, nagrađena je lansiranjem u “visoku” politiku. I njoj se isplatilo. Blago Hrvatskoj. Most, momci u tajicama iz Sherwoodske šume, toliko željni aureole zaštitnika hrvatskog roda, trebali su otimati bogatima i davati siromašnima. Ali netko ih je brifirao (reče Božo Hood) i postavio na drugi, superhikovski kolosjek te učiniše popriličnu štetu svom omiljenom hrvatskom narodu. To ih nije previše deprimiralo. Eno ih u parlamentu, intelektualno-duhovnjački oplemenjeni, neumorno mesijanski jurcaju. Još su poneki profitirali. No bit će dana… Uskoro ćemo dobiti točan iznos odštete koju ćemo morati isplatiti MOL-u. Volio bih da loše najave nisu točne. Ali što ako…? Hoće li netko od gore navedenih reagirati nekakvom isprikom ili ne daj Bože, poput mene, ostavkom? Jer šteta koju su ti, dirigirani pijuni nanijeli Hrvatskoj, možda će se mjeriti u milijardama”, napisao je.