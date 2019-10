‘MOJ ŽIVOT JE PAKAO, TREBAM POMOĆ! Poznata Hrvatica već tri godine ‘živi tajno’ zbog prijetnji nepoznate osobe

Autor: S.V.

Niku Ostoić, bivšu novinarku koja se posvetila blogu koji ju je i proslavio, ipak se zbog nevolja koje su je snašle morala obratiti medijima.

Naime, Nika je već tri godine žrtva cyberbulynga pri čemu je nepoznata osoba pod lažnim profilima vrijeđa, ponižava i prijeti preko svih društvenih mreža. Nika Ostoić ne zna sa sigurnošću o kome bi se moglo raditi, ali zbog svakodnevnog uznemiravanja, potpuno se distancirala od svog posla, jer kaže, prijetnje i gadosti stižu i na poslovni mail. Jednako tako, ni na ljetovanju u svojoj vikendici nema mira, jer i tamo fiksni telefon ne prestaje zvoniti:

“Ta osoba dnevno proizvodi do 12 lažnih profila”

“Zvoni na sve strane… Mobitel, laptop, kompjutor. Život mi je toliko zagorčan da sam morala odustati od svoje ‘internetske karijere’, ako to mogu tako nazvati. Ja sam njezina fiksacija, ta osoba dnevno proizvodi između šest i 12 lažnih profila i maltretira mene i sve osobe koje me okružuju. Došlo je do toga da moram skrivati tko mi je dečko…”, kazala je Nika.

“Vrijeđa moj fizički izgled i šalje mi vlastite pornografske materijale”, kaže Nika koja tvrdi da dobije i do 50 prijetećih poruka dnevno.





“Majka mi je predložila da promijenim prezime”

“Moja majka mi je predložila da promijenim prezime jer sam počela živjeti tajno. Isključila sam se iz svega, sa svih društvenih mreža, potpuno sam nestala zbog jedne bolesne osobe.”

Nika je sve prijavila policiji, no tamo joj je rečeno da u Hrvatskoj ne postoji zakon koji regulira lažne profile osim ako je riječ o prijetnji ubojstvom. Unatoč tome, rade na slučaju…