MOGUĆI NOVI IZBORI? Puhovski komentirao: ‘Ideja koalicije SDP i Možemo je vrsta protuprirodnog bluda’

Autor: Tea Šojat

Profesor Žarko Puhovski u Novom danu za N1 je komentirao novu aferu koja potresa vrh hrvatske politike, a među glavnim akterima je ministar Darko Horvat, koji je u međuvremenu, nakon pretresa doma, napustio isti s nadležnim službama.

Puhovski smatra da je najbolja vijest danas činjenica što su se u najnovijoj aferi našli sadašnji, a ne bivši, glavni akteri vrha političke scene u zemlji. Navodi kako je ovim potezom DORH zadovoljio gotovo sve strane, a potom progovorio o ozbiljnoj krizi u Vladi.

“Ministar 1,2,3, vikend format’

“Obitelji za vikend organiziraju kućne projekcije filmova u nastavcima ili serija, a sad imamo seriju ‘Ministar 1, 2 i 3’, fomat za vikend”, rekao je Žarko Puhovski i dodao:

“Indikativno je da se radi o ministrima u funkciji, ne o bivšima. Drugo da je u Vladi zavladala vrsta nejasnoće što se događa, što je po mom sudu najbolja vijest danas jer to pokazuje ipak autonomiju DORH-a i USKOK-a, a u Vladi se to sigurno nije znalo. Ovim potezom je DORH gotovo sve zadovoljio – lijeva i dio desne oporbe će reći ‘evo korupcije u HDZ-u’; najdesnija oporba će reći – konačno su Srbina uhvatili u toj srpsko-hrvatskoj trgovačkoj koaliciji. Vlada ima odličan način riješiti se najlošijeg ministra. S druge strane ljudi su iscrpljeni, dosadno im je to što se svaki tjedan događa, to je prešlo kapacitete. To je ozbiljna kriza Vlade kad je priveden ministar na funkciji. Pretpostavljam da će premijer to pokušati riješiti bez parlamenta i svojom odlukom. Za jednog ministra to može, a ako ih bude više, to doista traži rekosntrukciju Vlade pogotovo jer je Plenković neuobičajeno neoprezno za sebe rekao da nema smjena prije izbora.”

Rekonstrukcija ili novi izbori?

Hoće li Vlada u rekonstrukciju ili ćemo imati izbore, po Puhovskom, nisu isključene mogućnosti.

“To je pitanje odnosa većine. Plenković i dalje ima većinu, mislim da se to neće promijeniti, čak i ako se Čačić ohrabri. Pitanje je što je pametno za njega. Istraživanja pokazuju da HDZ ima podršku, možda bi im i odgovarali izbori jer je oporba raspolućena. Idealan je trenutak da HDZ ide na izbore po mom sudu, ali ne pod ovim pritiskom”, zaključio je.

Potpuna erozija moralnog ugleda političke klase

Smatra da je moraliziranje izgubilo smisao. “Premijer će vjerojatno pokušati napraviti neke promjene i očuvati mandat do ljeta jer se dotad oporbene stranke ne mogu naročito reorganizirati. Svakoj osobi koja se nađe u pritvoru javnost vjeruje više nego ministrima, to je strašno. Došlo je do potpune erozije moralnog ugleda političke klase, proširilo se to i na oporbu. Ideja koalicije SDP i Možemo je vrsta protuprirodnog bluda kao veza između novorođenčeta i mrtvaca, za to treba vremena. Oporba je u situaciji da im je moraliziranje izgubilo smisao – i zbog njihovog ponašanja, a i ljudima je dosta istih priča”, smatra profesor.

“S moralnim teretom se kod nas živi. Plenković nije upitan po pitanjima korupcije, ali se stalno pojavljuje situacija s njegovim suradnicima, to će se preliti na njega. Pitanje je koliko će pritisci predsjednika države djelovati, po meni jačaju HDZ jer stvaraju dojam da se moraju braniti. Drago mi je da je na dnevni red došao najlošiji ministar u Vladi, on nije znao da je počela obnova prve kuće”, zaključio je.