Mogu li stranke u BiH postići dogovor o novom izbornom zakonu?

Autor: Dnevno

Predstavnici hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Bosni i Hercegovini na pregovorima u Neumu nisu se uspjeli dogovoriti. Pregovore su inicirali predstavnici međunarodne zajednice radi postizanja dogovora o izmjenama izbornog zakona. Trebali bi se nastaviti ovaj tjedan u Sarajevu.

Elmedin Konaković, predsjednik političkog pokreta Narod i pravda, rekao je da pregovori nisu propali, ali da u Neumu nisu uspjeli.

“U ta tri dana nismo došli do konačnog rješenja, ali se oko velikog broja načela slažemo. Mene to djelomično ohrabruje, međutim, za taj završni iskorak morat ćemo napraviti jedan ozbiljan i hrabar korak naprijed, poručio je u Otvorenom.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara rekao je da postoji puno dezinformacija oko ovih pregovora i oko toga što treba učiniti po pitanju izmjene zakona i određenih ograničenih promjena ustava BiH i Federacije: “U BiH treba prvenstveno provesti odluku ustavnog suda BiH o legitimnom predstavljanju i zastupanju svih konstitutivnih naroda, a onda isto tako provesti sve presude suda iz Strasbourga”. Naglasio je kako sva rješenja koja su nudili u zadnjih šest mjeseci nisu bila prihvatljiva SDA i njihovim satelitima, koji zagovaraju unitarnu BiH.

Izv. prof. dr. Vlade Simović s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Banja Luci rekao je da bi se više usmjerio na aspekt izmjene izbornog zakona o kojem se malo priča – pitanje izborne formule, pitanje izbornog praga, pitanje kompenzacijskih mandata koji su “ozbiljan predmet ismijavanja demokracije u BiH”.

Naglasio je da je skeptičan oko toga da će hrvatska i bošnjačka politička elita unutar Federacije postići bilo kakvo rješenje: “Ne mislim da je Neum bio nekakav svijetao iskorak prema tome – naprotiv, mislim da je to samo dodatno zacementiralo jedan već prilično radikaliziran sukob zbog kojeg nismo u mogućnosti izmijeniti one dijelove izbornog zakona koje bi bilo itekako bitno promijeniti da bi se došlo do stabilnih i funkcionalnih vlada”.

Domagoj Knežević, savjetnik ministra vanjskih poslova RH za BiH, rekao je da je Republika Hrvatska od samog početka podržavala ovu vrstu pregovora kako bi se riješila promjena izbornog zakona kako bi dobili temelj za odredbe koje su bile zagarantirane hrvatskom narodu kroz Washingtonski i Daytonsko-pariški sporazum i sve kasnije dogovore postizane uoči formiranja BiH.









“Najveći dobitak tih pregovora u Neumu je mišljenje Venecijanske komisije koja je izravno potvrdila da jedan od modela koje su ponudili eksperti Hrvatskog narodnog sabora u sebi akceptira implementaciju i slučaja Ljubić ustavnog suda BiH i slučaja Sejdić-Finci koji je donio Europski sud za ljudska prava”, rekao je Knežević.

“Gospodin Bakir Izetbegović prije deset je dana govorio kako će oni prihvatiti svako rješenje koje će prihvatiti Venecijanska komisija. Međutim, prema nekim našim informacijama, nakon što je izneseno to mišljenje Venecijanske komisije, gospodin Izetbegović je napustio pregovore i, izgleda, zaboravio na tu svoju izjavu koju je dao prije samo deset dana”, rekao je Knežević.

Konaković je pak rekao kako nije točno da je Izetbegović napustio pregovore: “Vladate poluinformacijama ili dezinformacijama i to nam ne pomaže”.

Treba se držati Ustava

Prof. dr. sc. Ivica Lučić iz Instituta za povijest rekao je kako je vrlo jednostavno osigurati legitimitet izbora predstavnika hrvatskog naroda u Predsjedništvo – samo se treba držati ustava.









“Ustavom je jasno definirano da je BiH država triju konstitutivnih naroda – Hrvata, Bošnjaka i Srba; ostalih – i to malim slovima ostalih, iako neki pokušavaju sada ostale pretvoriti u nekakav poseban nacionalni entitet, što nije – a to su pripadnici nacionalnih manjina, i njih je negdje 3 posto; i još je ostalo 0,7 posto ljudi koji se nisu izjasnili da pripadaju jednom od ta tri konstitutivna naroda”, rekao je Lučić.

Dodao je da s hrvatske pozicije uopće ne bi razgovarao o promjenama ustava, već bi samo tražio da se izborni zakon uskladi s ustavom.

Lučić je bio kritičan prema SDA-ovom zagovaranju građanskog modela.

“Ne radi se ni o čemu građanskom, radi se o unitarnom modelu, pokušaju da se po istom obrascu kako je to radio Slobodan Milošević sredinom i krajem osamdesetih godina… A sjetimo se da je Radovan Karadžić 1990. i 1991. godine zagovarao građansku Jugoslaviju i građansku BiH, rekao je Lučić.