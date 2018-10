Moglo bi vas iznenaditi: Jadranka Kosor o prosvjedu u Vukovaru

Kosor je prokomentirala vukovarski prosvjed u svojem stilu.

‘’Iza toga ne mora stajati nitko osobito važan u stranci’’, komentirala je bivša premijerka Jadranka Kosor prosvjed u Vukovaru gostujući na N1 televiziji. Ona drži kako su prosvjed mogli organizirati I nezadovoljni ljudi koji su htjeli poslati poruku.

‘’Kad se 2013. organizirala podjela Kolona, nitko od tih viđenijih ljudi nije rekao javno da je to nedopustivo. Dogodilo se nešto što Plenković nije htio. Taj duh se pustio iz boce i više se nije vraćao’, osvrnula se Kosor, a potom progovorila i o spominjanju Vladimira Šeksa na prosvjedu.

”Mislim da to nije slučajno. Znam da on to dosta teško prima. Onaj tko je savjetovaoPenavu, nije to slučajno predložio. Šeks se veže za dolazak Andreja Plenkovića. Osobno ne smatram da se prosvjedima mogu rješavati tako delikatne stvari. Nisam podržala prosvjed u šatoru, tako ne bih podržala ni ovaj. Mora se priznati da su iskazi svjedoka više nego dramatični, i zahtijevaju reakciju odmah. Ti ljudi su maksimalno izložili sebe, svoje obitelji i živote, navodeći imena egzekutora. Ako su ti ljudi izvan Hrvatske, pravosudna tijela moraju odmah poduzeti korake za njihove izručenje. Zato je Penava spomenuo ultimativno postavljanje u pregovorima sa Srbijom. Omogućili smo im da otvore poglavlje 23, a oni nisu napravili ništa”, rekla je bivša premijerka, a potom i prokomentirala moguće sudjelovanje Milorada Pupovca u Koloni sjećanja.

”U Vukovar na Dan sjećanja ima pravo doći tko hoće i nitko ga u tome ne smije spriječiti. Ja ne mislim da se bilo kakve poruke trebaju slati. Taj dan treba doći u Vukovar, šutjeti i držati se za ruke. Pupovac je već bio u Vukovaru i ne mislim da bi njegov dolazak promijenio išta po pitanju smanjivanja tih tenzija. Ako on to želi, ne mislim da bi to bilo loše. Mislim da će se neka vrsta političke organizacije dočeka gostiju dogoditi, ali ne vjerujem da će biti odsijecanja Kolone”, zaključila je Kosor.