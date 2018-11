Moćni menadžer za Dnevno: Ovo je opasna priča! Je li ovo tajkun udbaških korijena koji štiti Mesića?

Stjepan Mesić je veliki prijatelj s poduzetnikom Brankom Roglićem, tvrdi to naš sugovornik i dugogodišnji menadžer u predstavništvu Orbica za Bosnu i Hercegovinu, progovarajući o bivšem predsjedniku i njegovim aferama te političkoj mreži. Kako napominje, sumnja da je baš Roglić taj koji je bivšem predsjedniku dao novac za stanove na Borčecu, koje je Mesić kupio koncem posljednjeg mandata, odlazeći iz politike. Ujedno, naš sugovornik pita se je li se do tih sredstava došlo prodajom optisane Milka čokollade iz tuzlanskog skladišta Roglićeva Orbica. Napominje i kako osobno posjeduje podatke o tome kako je tuzlanska inspekcija po nalogu gradonačelnika toga grada napravila zapisnik o otpisu, a navodno je preko vikenda nestalo električne energije te se pokvarila hladnjača, prema čemu je naš sugovornik skeptičan, jer vjeruje kako je dva šlepera čokolade, odnosno 50 tona prodano za ‘keš’, od čega je bivši predsjednik dobio 250 tisuća eura, odnosno oko dva milijuna. Ima li u cijeloj priči istine, ili su ovo tek slutnje zlobnika teško je reći. No, kako naglašava riječ je o opasnoj priči koja se u medijima nikada nije spominjala. Bilo kako bilo, činjenica jest da je Roglić jedan od najimućnijih Hrvata, koji prijateljstvo s Mesićem nikada nije krio, štoviše, nije nikada krio niti svoj interes za politiku i političare pa se tako primjerice spominje i kao jedan od financijera Mosta. O bliskosti s bivšim predsjednikom u javnom se prostoru nebrojno puta govorilo i pisalo.

. Zajedno su tako otvarali galerijski prostor u kojem se pokazuju djela umjetnika njegova prijatelja Roglića, koji je ujedno vlasnik tvrtke Orbico. Naš portal o Rogliću koji uz Orbico posjeduje još trinaest tvrtki u osam država pisao je i ranije jer dotični se nalazi na listi 30 najbogatijih Hrvata te se kao takav uvrštava na listu sto najmoćnijih ljudi okupljenih u Lions i Rotary klubovima. Kakav bi to uspješan hrvatski poduzetnik bio ga se iza njega ne krije zanimljiva biografija, vezana uz Udbu. Naime, Marko Rogliš šef splitske Udbe šezdesetih godina, a potom i direktor hotelskog poduzeća “Union Dalmacija” i INA-toursa stric je Branka Roglića. Što je stric radio prijelomnih 90-tih nije posve jasno, ali bio je vodeći splitski političar iz Tuđmanove garniture. Uz udbaša Marka Roglića s prijarteljem bivšeg predsjednika vezuje se u Juroslav Buljubašić, koji je njegov ujak. Osim porijekla i srodstva ujedinjuje ih i pojam “udbomasonerije”: Marko Roglić (“udbo”), a Branko Roglić i Juroslav Buljubašić (“masonoidi”, rotarijanci i lionsovci).

Odakle ‘lova’ za stan?

Mnogo se imena vezivalo uz nikad razjašnjenu kupnju Mesićeva stana na Borčevu, pa je tako prst sumnje bio uperen u hercegovačke poduzetnike, braću Lijanović.Kuloarske sumnje vode pak i dalje do Roglića, kojemu dva milijuna eura za Mesićevu nekretninu uz svo bogatstvo koje posjeduje ne bi trebala predstavljati nikakav značajniji iznos. Još jedan od bliskih prijatelja i susjeda Stjepana Mesića, bivši šef Ine Tomislav Dragičević, koji slovi kao njegov štićenik, također po prilici ne bi imao problema s posudbom od dva milijuna kuna. Zanimljivo je kako je Dragičević samo nekoliko mjeseci prije nego je obitelj Mesić kupila luksuzne stanove, dobio ‘dijamantni padobran’ u Ini. Naime, po odlasku s čelne pozicije hrvatske naftne kompanije, Dragičević je svoj bankovni račun podebljao za 6,8 milijuna kuna i time postao rekorder po iznosu otpremnine koju je nekom direktoru isplatila tvrtka u djelomičnom državnom vlasništvu. O vezi između Dragičevića i Mesića, inače susjeda u Puščanskoj Dubravi kraj Zaprešića, progovarala je svbojedobno jedna od najpoznatijih zviždačica u Lijepoj našoj Vesna Balenović.

–Da je Dragičević bio štićenik bivšeg predsjednika opće je poznata stvar. Mesić je osim toga spriječio i Sanadera u namjeri da smijeni Dragičevića. Dragičević je, osim toga, došao na čelo INE iz kvote HNS­a, punica Savka Dabčević Kučar bila je Mesićeva dugogodišnja mentorica, zbog čega se u kuloarima i govori da je Dragičević u INU došao kao vlasnik najboljeg „vjenčanog lista”. S obzirom na sve to, Dragičević je mogao posuditi Mesiću novac za stanove i tako mu se odužiti. Uglavnom, čini mi se kako Mesićev novac za stanove miriše na naftu- ­ tvrdila je svojedobno Balenović koje se cijelo jedno desetljeće bori protiv kriminala u ovoj hrvatskoj naftnoj kompaniji. Tko je u konačnici u pravu, a tko u krivu pokazati bi trebalo vrijeme pa i hrvatske instutcije na koje se političari vole pozivati.