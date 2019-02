Moćni direktor vlada Fondom kao privatnom prćijom, a Plenković ga ne smije smijeniti!

Prije desetak dana objavili smo tekst o masovnom uhljebljivanju HNS-ovaca u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kao eklatantan primjer, spomenuli smo i slučaj Suzane Poldrugač iz Sv. Ivana Zeline, navodno bliske prijateljice Dubravka Ponoša, inače glavnog direktora navedenog Fonda. Ovom pričom, bavili smo se tokom provođenja upravnog nadzora od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Umjesto USKOK-a, upravni nadzor?

Da podsjetimo, nakon medijskim napisa o uhljebljivanju HNS-ovih kadrova u Fond, ministar Tomislav Ćorić, pokrenuo je postupak upravnog nadzora, dakle neku vrstu interne inspekcije koja bi trebala umiriti javnost i dati puni legalitet nepravilnostima i pogodovanjima, koja su više nego evidentna, prilikom postupka zapošljavanja pojedinih osoba. Uostalom, postavlja se pitanje, nije li takav nadzor u ingerenciji Inspekcije rada, MUP-a, DORH-a i USKOK-a? Ovako ispada, kako ministarstvo kojem je na čelu Tomislav Ćorić iz HDZ-a, samostalno kontrolira kadrove, koji su na pozicije došli putem koalicijskog sporazuma HDZ-a i HNS-a. Drugim riječima, čini se kako HNS-ovi kadrovi imaju političku zaštitu, odnosno, izgleda da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, svjesno predan u ruke HNS-ovaca, koji imaju odriješene ruke u njegovom upravljanju.

Priopćenje ministarstva o provedenom nadzoru nije dalo prave odgovore na medijske napise i kaznene prijave koje su podnijeli zaposlenici Fonda. Ne znamo niti da li je provedena inspekcija nad postupkom zapošljavanja Suzane Poldrugač, koja u hijerarhiji Fonda, napreduje svjetlosnom brzinom. Zbog svega, ponovno smo razgovarali s zaposlenicima Fonda koji su nas upozorili i na novi Statut Fonda kojim se proširuju ovlasti direktora Dubravka Ponoša.

„Izmjena statuta možda ne bi bila ni sporna da se unutra ne kriju brojne prljave stvari, a jedna od bitnijih stvari je to što je direktor sam sebi dodijelio dodatne ovlasti a sve kako bi mogao postojeći rukovodeći kadar smijeniti tj. razriješiti sa svojih dužnosti s lakoćom a da to sve bude u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu, a potom nakon što bi Vlada RH također potvrdila Izmjene Statuta Fonda, namjerava izmijeniti i Pravilnik o unutarnjem redu Fonda a sve sa namjerom kako bi mogao sve novozaposlene HNS-ovce pa tako i svoju stranačku kolegicu i prijateljicu gđu Suzanu Poldrugač rasporedit na još viša rukovodeća radna mjesta jer oni nisu niti dovedeni u Fond da obavljaju neke kako oni kažu „šljakerske“ poslove, a da bi to mogao provesti potrebno je smijeniti postojeći rukovodeći kadar i na njihova mjesta dovesti svoje stranačke članove. „- kazao nam je izvor iz Fonda.

Nažalost, to nije sve. Drugi izvor, upozorio nas je na loše gospodarenje sredstvima Fonda, kao i na neizvršavanje zadanih ciljeva.

Nova sramota za Hrvatsku, Europska komisija će ukinuti akreditaciju Fondu za zaštitu okoliša?

Naime, zbog fokusa na uhljebljivanje i putovanja diljem svijeta, Fond za zaštitu okoliša, nije povukao dovoljno sredstava iz europskih fondova, što se posredno može promatrati i kao velika materijalna šteta za hrvatski proračun.

„Napomenuo bi još i vrlo važnu stvar, a to je da se sredstva iz Europske unije ne povlače ni približno u iznosima kojima bi se trebala povlačiti. Radi se o milijardu i pol eura nepovučenih sredstava, i da Europa komisija već prijeti oduzimanjem akreditacije Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog slabe realizacije, što to je samo dokaz da direktor Dubravko Ponoš, ne vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pravom smjeru, već u propast. Dotičnom gospodinu, puno je bitnije putovati diljem svijeta i trošiti novce poreznih obveznika, te zapošljavati svoje stranačke drugove, nego voditi brigu o dobrobiti Fonda i njegovih zaposlenika.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doveden je u situaciju da djelatnici moraju čistiti sami svoje urede jer nije na vrijeme ugovorena usluga čišćenja, a postojeći ugovor s Deratizacijom Gospić, koji je bio ugovoren putem male javne nabave ispod 200.000 kn, takav je da ta tvrtka, navedene poslove, niti ne obavlja. Istoj toj tvrtki u prošloj godini, za čišćenje je bilo isplaćeno 278.000 kn.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za zaposlenike Fonda je isteklo već prije godinu i pol dana, a da novi još uvijek nije sklopljen. Postupak nabave je bio pokrenut 10. srpnja 2017. godine i od tada do danas bez obzira na brojne upite, upozorenja i negodovanje od strane zaposlenika Fonda, kako je direktor Dubravko Ponoš, dužan ugovoriti novu policu zdravstvenog osiguranja, ostali su bez odgovora. Unatoč tome što su sredstva za zdravstveno osiguranje osigurana u financijskom planu, i u planu javnu nabave, svaki postupak javne nabave koji je u međuvremenu bio pokrenut, a bilo ih je nekoliko (4, svaki put biva poništen iz razloga što se pokušava namjestiti natječaj Jadranskom osiguranju da dobije posao od oko 500.000 kn. „ –ispričao nam je drugi zaposlenik Fonda.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i HDZ-a, Andrej Plenković, vrlo vjerojatno, dobro je upoznat sa situacijom u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Što se tiče DORH-a i USKOK, ako je suditi prema slučaju AKD-a, tada je jasno kako se istrage provode isključivo radi zadovoljavanja forme. Ova vlast, opstaje temeljem političke trgovine, te raspoređivanja moći i utjecaja na nekoliko krucijalnih interesnih grupacija. Andrej Plenković, ne može, bez političkih promjena, uvesti red niti u jednu državnu agenciju, a kamoli provesti nužne reforme na nivou čitave države. U očima Europe, Hrvatska se opet blamira i kompromitira. Zaposlenici Fonda, nemaju nikakvo povjerenje u institucije takozvane pravne države a ovu situaciju, koja i brojne druge, na kraju može razriješiti samo Europska komisija, oduzimanjem akreditacije Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ako se taj scenarij uistinu obistini, tada je odgovornost za debakl na Vladi Republike Hrvatske, jer ona je cijeli slučaj, mogla, i morala, razriješiti mnogo ranije.