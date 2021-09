‘MLATARALO I LUPETALO’: ‘Toliko kompleksa na jednom mjestu nije dugo viđeno!’ Neumjesna reakcija iz Beograda na sastanak Milanović-Đukanović

Autor: Daniel Radman

“Kada se nađu Milanović i Đukanović, znamo da će Srbi biti krivi zbog nečega, a Vučić napadnut zbog bilo čega, tako je to kada se nađu ”mlataralo” i ”lupetalo”. Toliko kompleksa na jednom mjestu nije dugo viđeno, pa i nisu imali ništa drugo da rade nego da komentaraju izjave Aleksandra Vučića koje nikada nije dao”.

Riječi su ovo srpskog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina koji je iz Beograda, ni malo diplomatski, komentirao sastanak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i crnogorskog mu kolege Mila Đukanovića.

Milanović se tijekom posjeta dotakao uloge Srbije u političkoj destabilizaciji Crne Gore, spomenuo je da u Crnoj Gori “svatko treći višak”, ne misleći samo na Beograd, već i Moskvu i Bruxelles.

Vulin: Srpski Hrvati u Srbiji mogu da budu mirni

Komentirao je Milanović i izjavu Milorada Pupovca koji je rekao da se “iz Crne Gore u Hrvatsku proširilo antisrpsko raspoloženje”. “Onaj tko to misli, ako u tome ima i trunka istine, treba se zapitati zašto je to tako. Bio sam tijekom ljeta u nekim srpskim selima, dočekali su me za hrvatskim zastava. Rekli su da je to njihova želja. Ne pozivam Hrvate da po Srbiji da mlataraju hrvatskim zastavama jer je to nezdravo. Drago mi je da su hrvatski Srbi ostali hladne glave”, odgovorio je Milanović.

“Srpski Hrvati u Srbiji mogu da budu mirni, o njima nitko ne sudi po onom što Milanović govori i radi”, prirodao je u svojoj izjavi Vulin.