MLADI SARAJLIJA RUŠI MILANA BANDIĆA! HDZ-ovci oduševljeni kandidatom za Zagreb

Autor: Iva Međugorac

Ni Damir Vanđelić, ni Mislav Herman. Kako za sada stvari stoje kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika mladi je zastupnik u Gradskoj skupštini Davor Filipović čiju je kandidaturu još u rujnu prošle godine najavio naš tjednik 7dnevno.

Filipović će tako po svemu sudeći parirati svojem starom znancu Milanu Bandiću s kojim se i ranije nerijetko sukobljavao, a njegovu kandidaturu u zagrebačkoj organizaciji vladajuće stranke gledaju s odobravanjem te tvrde kako će ovaj obrazovani i perspektivni mladić na lokalnim izborima zasigurno biti osvježenje.

Uz to što uživa Plenkovićevu potporu, Filipović je blizak i sa donedavnim predsjednikom Gradske skupštine doktorom Dragom Prgometom, koji se i prije odlaska iz politike zalagao za njegovu kandidaturu na zagrebačkim izborima. U vladajućim redovima vjeruje se kako će Filipović uspješno parirati ne samo Bandiću već i Tomislavu Tomaševiću, a stručnosti mu navodno ne manjka.

Specijalizacija su mu financije, no Plenković kod njega posebno cijeni znanja o europskim fondovima koja će biti od velikog značaja za obnovu od potresa koji je devastirao glavni hrvatski grad. Filipovićeva kandidatura nije nikakva slučajnost, niti on u utrku ulazi nespreman, stranka ga je mjesecima profilirala i pripremala putem medija, a on sam organizirao je niz konferencija za tisak na kojima je za razliku od kolege Hermana žestoko krtizirao Bandića i njegovu vladavinu. Znajući da je vođenje zagrebačke organizacije složen posao Plenković je svoja dva mlada lava odlučio razdvojiti na različite pozicije pa je tako liječnika Hermana dopalo vođenje zagrebačkog ogranka stranke, kojega valja urediti i profiltrirati od kadrova Milijana Brkića, dok će za to vrijeme Filipović voditi svoju gradonačelničku bitku.

Vrlo otvoreno Filipović je u svojim istupima upozoravao na to da Zagreb ima ozbiljne probleme s likvidnošću najavljujući bankrot u slučaju da ne dođe do radikalnog zaokreta u upravljanju gradskom imovinom i financijama. Te su njegove riječi protumačene kao izravna kritika Milana Bandića, od kojega će se HDZ očito distancirati kandidaturom ovog mladog stručnjaka koji Bandića nije štedio ni kroz svoje djelovanje u Skupštini. “Akumulirani manjak u gradskom proračunu iznosi više od milijardu i 300 milijuna kuna, a rashodovnu stranu proračuna posebno opterećuju rashodi za zaposlene koji su u 2019. bili veći od tri milijarde kuna”, istaknuo je jedne prigode mladi HDZ-ovac te napomenuo kako Grad Zagreb ima isti broj zastupnika kao i New York.









“Prošle godine za rad predstavničkih i izvršnih tijela u Zagrebu isplaćeno je 58 milijuna kuna, a smanjenje od dvije trećine rezultiralo bi uštedom u proračunu od 38 milijuna kuna“, rekao je Filipović koji nije bio samo kritičan, nego i konstruktivan pa je u skladu s time iznio vlastite prijedloge za racionalizaciju gradske uprave, sugerirajući sustav nagrađivanja u gradskim poduzećima koja moraju povećati efikasnost te preispitati materijalne rashode. To što Filipović nudi konkretne prijedloge za rješenje gradskih problema teško da može biti puka slučajnost, ovaj mladić je po svemu sudeći shvatio da nema previše vremena te da mora biti jednostavan i konkretan kako bi se nametnuo i ugrozio vladavinu Milana Bandića