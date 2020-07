MLADI HDZ-OVAC OKROŠA: ‘U Saboru ću se boriti za zapošljavanja i ostanak mladih’

Tomislav Okroša jedan je od kandidata HDZ-a na nadolazećim parlamentarnim izborima, uz to, ovaj mladić od svega 31 godinu spada u skupinu najmlađih načelnika u Hrvatskoj, budući da rukovodi općinom Dubrava. Te se funkcije domogao srušivši dva desetljeća dugu SDP-ovu vlast, a uz to što je politički angažiran kroz svoj kraj, ujedno je i potpredsjednik nacionalne mladeži svoje stranke te po struci inženjer elektrotehnike.

“U saboru želim biti glas mladih, a posebno mladih obitelji koje imaju specifične probleme i treba im podrška na njihovom putu kad žele stvoriti malu održivu zajednicu. Puno toga se promijenilo pa jesu i potrebe mladih obitelji. Želja mi je pratiti te potrebe i pomagati im na tom putu. Drugi moj fokus je ekološka proizvodnja hrane. Moja općina je po tome poznata i šire od granica Hrvatske. Proizvodnja ekološke hrane nam je prioritet, pogotovo u kontekstu pandemije kojoj svjedočimo”, objašnjava odmah na početku razgovora naš sugovornik te objašnjava radi čega se kao mlad čovjek uopće našao u politici.

”U politiku sam ušao jer mislim da se stvari mogu mijenjati samo ako na njima radite. Možemo stajati sa strane ali ako zajedno radimo na problemima onda ćemo probleme i rješavati. HDZ je najveća i najjača stranka u Hrvatskoj kojoj pripadam i po vrijednostima tako da za mene nije bilo dileme”, kaže Okroša koji po svojim spoznajama o politici ipak nije posve tipičan pripadnik ove profesije.

”Naučio sam da u politici radim svoj posao i da se ne obazirem na druge. Ima toliko posla da ukoliko bude svak radio svoj posao i gledao interese zajednice nećemo imati velikih problema. Sve drugo nas vodi u svađe i gubljenje vremena. Mladi će se vratiti ako stvorimo preuvjete u kojima oni mogu vidjeti svoj interes i interes svoje obitelji. Zapošljavanje mladih mora biti prioritet i kriterij mora biti stručnost. Tu želim biti jasan”, navodi naš sugovornik koji u svemu ovome ima potporu obitelji, a izgleda i svojih mještana čije probleme nabraja kao iz rukava.

”Najveći problemi naše izborne zajednice su prometna nepovezanost, proizvodnja i bolji standard mladih obitelji i na njima želim raditi. U slobodno vrijeme volim sport i družiti se sa svojim prijateljima u našoj predivnoj Dubravi”, poručuje Okroša koji nam je pobrojao sve ono što je učinio za svoju općinu otkako je u njoj preuzeo vlast. ”Od preuzimanja vlasti u Općini sredinom 2017. započeli smo i dovršili niz projekata usmjerenih na podizanja standarda življenja. Tako smo do sada u mandatu obnovili osnovnu školu, izgradili kulturni centar, obnovili i proširili most na Črncu, obnovljeni su društveni domovi te je obnovljena sva komunalna infrastruktura poput cesta i zamjena rasvjete štedljivom LED rasvjetom. Pokrenut je najveći projekt u povijesti općine, a to je Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok u sklopu kojeg će se u Općini Dubrava izgraditi 53 kilometra vodovoda, a svi će građani dobiti besplatne priključke na vodovod”, zaključuje Tomislav Okroša.