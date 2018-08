Mladi, bogati i bahati: Rajićevi sinovi harače Jadranom

Rajićevi sinovi nedavno su dospjeli u središte pažnje

”Noćas mi je prekipjelo”, napisao je između ostaloga na svojem Facebook profilu prije nekoliko dana poznati hvarski dizajner Toni Carić Rico čiju je svakodnevicu prema statusu koji je poharao društvene mreže uznemirilo cjelodnevno partijanje Luke Rajića i sinova u vili smještenoj neposredno uz njegovu kuću. Rajićevi inače ljetni odmor provode u vili Heracleu u samom središtu Hvara, riječ je o nekretnini u vlasništvu Gorana Hanžeka, a u kojoj dan jedan dan boravka, prema podacima s internetske stranice stoji 2400 eura. Prema onome što je Carić napisao na svojem profilu, voda mu je došla do grla stoga što ni on, ali ni njegovi susjedi te gosti nemaju mira od zabave koja je trajala u vrtu vile u kojoj odsjedaju Rajićevi. Dodatnu problematika nedvojbeno je stvorila činjenica što hvarskog dizajnera od sporne vile djeli zajednički zid kuće, dok im prozori gledaju na vrt u kojem se proslave odvijaju.

”Otišao sam lupati po vratima da im rečem da se primire.

Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve što hoće jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj. U to su izletjeli i njegovi sinovi sa svojim prijateljima, zaletavali se u mene i prijetili mi kako znaju tko sam i da će me naći u Zagrebu i pretući. Jedan od njih mi je iskidao i majicu. Mama je pozvala policiju, a policajci su je mrtvo hladno pitali gdje je Villa Heraclea?!

Kao da nikad nisu bili tamo, a zvali smo ih više puta ovih godina kako bi primirili razularene goste. Mama im je odgovorila u Burak, a njihovo sljedeće pitanje je bilo da gdje je Burak?! Dok su policajci došli ja sam očito mogao već biti i mrtav.

Ovakvo ponašanje dvojice policajaca ne pamtim (ostali su bili više manje susretljivi, a i njih su znali bahati gosti dobro izvrijeđat). Oba policajca su stala na stranu ‘moćnika’, a privesti su htjeli mene i mamu jer ja nisam smio sam stišavati susjede nego zvati policiju. Ubuduće i hoću, samo se nadam da će znati naći Burak.

Luka Rajić je mojoj mami rekao kako mu ima bit zahvalna jer joj je spasio sina da ga ne pretuku (pokušavajući smiriti nabrijane sinove i njihove prijatelje).

Šta je to došlo od našeg Hvara?

Luka nam je objašnjavao kako je normalno da se oni opuštaju i urlaju jer su na odmoru te da on ima 15 takvih villa i da je tamo bogatašima sve dopušteno.

U par navrata je spomenuo kako je vlasniku ville,gospodinu Goranu Hanžeku (njegovom bivšem menadžeru) napomenuo kako se treba riješiti susjeda kako ne bi ometali komfor milijunaša koji skupo plaćaju smještaj.

Pitam se što je on mislio pod tim ‘riješiti’?!? Ubiti nas, iseliti iz vlastitog doma nas starosjedioce?

Jedan od sinova podrugljivo je viknuo da što taj mali hoće? Ima tu dva kvadrata, a Hanžek cijelu villu pa bi on sad tu kao bio glavni!

Kasnije je javljeno da je policija stvarno izišla na uviđaj, ali da im je rečeno da su susjedi uspjeli sve riješiti”, napisao je Carić na Facebooku, a kasnije se iz medija moglo saznati kako partijanje nije prevedeno kraju čak niti nakon policijske intervencije. Ako je suditi po Facebook profilu Luke Rajića juniora povod za zabavu bila je proslava mladićeva 20.rođendana. Mladi Luka i prije ovog neugodnog incidenta o kojem je hvarski dizajner javno progovorio medijima je bio zanimljiv, i to poglavito zbog načina na koji se hvalio očevim bogatstvom po društvenim mrežama. Donedavno su tako njegove profile krasile fotografije boca skupoga šampanjca, svežnji novčanica i skupocjene cigare. Podsjetimo, tajkun Luka Rajić bivši vozač u Dukatu, 1992.godine za 20 tisuća njemačkih maraka prepisao je u pretvorbio Dukatove dionice na svoje ime, a kasnije je dionice nastavio kupovati i od Hrvatskog fonda za privatizaciju te malih dioničara.

Nedugo potom, konkretnije 1994.godine postaje većinski vlasnik ove mliječne industrije uloživši ukupno oko deset milijuna maraka.

Zatim pribavlja i bjelovarsku Sirelu te Mljekaru Zadar čime je oformio Lura grupu. U 2007.goni Rajić odlučuje Dukat prodati Lactalisu za basnoslovnih 280 milijuna eura. u međuvremenu, seli u Švicarsku gdje kupuje malu tvornicu čokolade Favarger, no već 2011.godine u Popovači otvara tvornicu generičkih lijekova PharmaS.