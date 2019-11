MLADA NADA HSLS-A! Može li Hrebak oporaviti posrnulu stranku: Detalji iz gostovanja kod Stankovića sve otkrivaju

Prošlog vikenda rukovodeću poziciju u HSLS-u preuzeo je novi, mladi predsjednik Dario Hrebak, koji je na to mjesto zasjeo nakon dugogodišnje, i ne odveć upečatljive vladavine Darinka Kosora. Kosorova ostavština, mladom Hrebaku, baš i nije nešto sa čime bi mogao biti zadovoljan, a vrlo je vjerojatno i on sam svjestan težine zadatka koji se pred njime nalazi. Da je pred ambicioznim bjelovarskim gradonačelnikom mukotrpna borba potvrđuju i bojke, ponajprije one sa svibanjskih europarlamentarnih izbora. Na njima je ova stranka osvojila skromnih 0,54 posto glasova, situacija nije ništa optimističnija ni na anketama, one ukazuju na to da ova stranka uživa potporu manju od jedan posto, što je miljama daleko od izbornog praga, i toga da bi se o HSLS-u moglo govoriti kao o relevantnom političkom životu. Ono što ih trenutačno održava, svakako je koalicija s HDZ-om, od koje niti Hrebak ne odustaje, iako će zlobnici reći kako je upravo dugogodišnja suradnja liberala s Hrvatskom demokratskom zajednicom, razlog radi kojega je ova stranka na korak do ponora. Hrebak nema namjeru taj odnos prekidati, to je potvrdio i tijekom gostovanja kod Stankovića, istodobno, njena kao lider stranke koja u utrku za Pantovčak šalje svojega kandidata Dejana Kovača, Hrebak kod Stankovića poručuje kako je šefica države Kolinda Grabar-.Kitarović mandat odradila korektno.

Hrebak je ujedno zadovoljan i premijerom Plenkovićem, jer da nije tada bi najavio raskid suradnje, i sve to u odijelu gradonačelnika koji se na javnu scenu uspio probiti zbog transparentnosti. Kako je kazao, Plenković ima povijesnu priliku napraviti čistku unutar HDZ-a te ga pretvoriti u demokršćansku stranku, no, transparentnom Hrebaku mora da je promakla metoda kojom Plenković provodi čistku u svojim redovima izbacujući iz stranke osam ljudi, bez prilike da se brane. I na koncu, spomenimo posebno zanimljiv odnos Hrebaka i Milana Bandića s kojim njegova transparentna stranka danas kroji sudbinu Hrvatske, od čega mlađahni gradonačelnik nema namjeru odustati. Hrebak puno najavljuje, a koliko će u konačnici dati ostaje za vidjeti. No, neki detalji već sada naslućuju da se iza njegovih dobrih namjera, kriju i neki viši ciljevi.