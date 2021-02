MJESTO U HRVATSKOJ ZABRANJENO ZA HDZ-ovce! Od danas ovdje ne smiju, jasno su navedeni razlozi, nema sumnje!

Autor: Daniela Delale

Popularni riječki kafić “Three Monkeys” putem Facebooka je poručio svim članovima, glasačima i simpatizerima HDZ-a da ne dolaze u taj bar jer tu više nisu dobrodošli.

Na samom početku su naveli kako su se za to odlučili “povodom nagrade koju im je uručio premijer jer su bili vrlo disciplinirani i dobri, a to je da od ponedjeljka mogu prodavati kavu za van, iako su dosad to mogle pumpe i kiosci”.

U nastavku su naveli još mnogo razloga kojima su se vodili u donošenju ove odluke. Kažu kako je jedan od njih i to “što nas premijer nije bio sposoban braniti”, “što je krađa svih oblika temeljni cilj vežine članova i simpatizera vaše stranke”, “što bilo tko tko ne razmišlja poput vas je srbočetnik, komunist ili što već”…

“Ne želim vas blizu svjestan da će ovo moje pismo izazvati vašu reakciju i navalit ćete na mene kao na državnog neprijatelja broj jedan. Svjestan sam da se neće ništa promijeniti dok mali čovjek ne digne glas i baš zbog toga vas molim da nas zaobiđete.

Nismo pristali i nikad nećemo na ovo. Zbog svih kolega koji jesu ili će biti prisiljeni svoje poslove zauvijek zatvoriti, zbog svih suza isplakanih u samoći zbog neizvjesnosti, zbog svog proživljenog straha i poniženja koje ste pružili mom voljenom narodu i domovini. Bilo je dosta. NO PASARAN”, zaključuju iz ovog kafića.