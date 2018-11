Mještani prikupili 500 potpisa: Ne žele radove na arheološkom nalazištu

U prostorijama općine Lovreća, nedaleko od Imotskog, u petak je održana javna rasprava o kamenolomu Vilinjaku protiv čije su eksploatacije mještani Medovog Dolca prikupili više od 500 potpisa.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Splitsko-dalmatinska županija danas su okupljenim mještanima iznijeli stručnu studiju zaštite okoliša. Dio mještana je protiv eksploatacije toga kamenoloma.

Zakonski zastupnik mještana, splitski odvjetnik Mišo Živaljić rekao je za Hinu kako je sve pravno i gospodarski upitno. Kako je rekao, u zemljišnim knjigama za Medov Dolac, mjesto na kojem je kamenolom, za koji Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje suglasnost da se na njemu mogu izvoditi eksploatacijski radovi, uknjiženo je na Republiku Hrvatsku s posebnom zabilježbom da je riječ o arheološkom nalazištu.

“Ta je zaštita zabilježena 2017. godine, a radi se o arheološkom lokalitetu. Prostorni plan općine Lovreća je takav da u sebi sadržava mnoge kontradiktornosti. Predviđa da je Medov Dolac zaštićeni arheološki lokalitet, da predstavlja eko zonu s etno selom, dok je na brdu Vilinjaku predviđen vidikovac tako da je to sve skupa kontradiktorno. To se želi provesti tako brzo da je narod prepoznao da nešto nije u redu. Predali su mi 515 ovjerenih potpisa mještana koji se protive otvaranju kamenoloma i koji će poduzeti sve pravne aktivnosti da bi zaštitili sebe i svoje kuće”, rekao je odvjetnik Živaljić.

Dodao je kako su mještani od Vlade i Splitsko-dalmatinske županije dobili novac za gradnju bazena, da ih je u mjestu izgrađeno pedesetak, da se dobar dio mještana bavi turizmom, a grade se i biciklističke staze. Osim toga, neke su kuće samo 200 metara od kamenoloma, a brojni se mještani brinu što će se događati kada vjetar rasprši čestice kamene prašine s obzirom na to da se ekološke studije temelje na primjerima iz Slavonije i Zagreba.

Dozvolu za istražne radnje u kamenolomu dobio je Nikica Katić, vlasnik tvrtke “Katić bau”, koji je u izjavi za Hinu nakon javne rasprave rekao da ima sve dozvole koje su mu potrebne te da sve radi u skladu sa zakonom.

“Trenutačno obavljam istražne radnje, a možda studija pokaže da se to ne isplati i ja onda odustanem od toga. Postoje sve mogućnosti, pa i da se to makne iz prostornog plana pa da se nema mogućnosti ni istraživati. Meni je drago da je danas javnost došla da pogledaju studiju i da vide o čemu se radi te da iznesu svoje mišljenje vezano za studiju. To što među njima ima pojedinaca koji negoduju zbog kamenoloma je, rekli bi u narodu, drugi par opanaka”, poručio je Katić.

Javna rasprava će završiti 28. studenoga, nakon čega će povjerenstvo ministarstva, županije i neovisnih stručnjaka dati svoje mišljenje.