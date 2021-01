MJEŠTANI MEČENČANA I DALJE MUKU MUČE S RUPAMA U ZEMLJI: Otvaraju im se po dvorištima, u nekima su smještene kamp kućice

Tlo na području Sisačko-moslavačke županije ne prestaje podrhtavati, a shodno tome, površina zemlje nastavlja se krtiti. Zbog toga, kako javlja Dnevnik.hr, na još se nekoliko mjesta u Mečenčanima, pojavilo nekoliko rupa.

Stručnjaci su i ranije upozoravali kako je pojava opasna jer rupa se može pojaviti i ispod same kuće. Na svu sreću to se nije dogodilo, no pojavile su se u brojnim dvorištima.

“Napravila su se prvo dva kruga i onda je počela zemlja da tone i onda su se ta dva kruga spojila i onda je nastala ta rupa”, govori Anđa koja strahuje jer joj se kamp kućica nalazi u tom istom dvorištu. Strahuje, tvrdi, od daljnjeg proširenja.

Inače, na području Mečenčana do sada je evidentirano oko 30 rupa, a najveća rupa u selu duga je 25, široka 20, a geolozi su utvrdili kako je duboka 18 metara.

Manje rupe mještani su sami zatrpavali, no što će s ovim većima, ni sami ne znaju, a nitko im ništa ne govori.