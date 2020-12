MISTERIOZNI BARIŠIĆEV NASLJEDNIK: Nikad nije odgovorio na važno pitanje

Da se ni oni koji bi mjere trebali provoditi istih ne pridržavaju upozorava politički aktivist i član stranke Slobodna Hrvatska Ivan Pokupec koji je progovorio o ”ilegalnoj zabavi’ na kojoj je nazočio HDZ-ov dogradonačelnik Velike Gorice Ervin Kolarec, koji je ujedno i prvi čovjek velikogoričkog Stožera. Prema fotografiji koju Pokupec posjeduje, a koju nam je ustupio na korištenje, HDZ-ov Kolarec gost je na jednom rođendanskom druženju koje se odvilo u zatvorenom prostoru, a na tom susretu on niti nosi masku, niti drži distancu. S ovim je slučajem upoznat i ministar Božinović, i to baš na dan kada se pohvalio sa 600 tisuća kuna naplaćenih kazni za održavanje ilegalnih zabava, no kako kaže Pokupec nije reagirao, niti je kaznu ‘ocapario’ svojem stranačkom kolegi.

Umjesto Dražena Barišića na čelo Velike Gorice sjeda njegov donedavni suradnik Kolarec, o kojem je prije nekoliko tjedana pisao naš portal budući da se kao šef velikogoričkog Nacionalnog stožera pojavio na jednoj rođendanskoj proslavi bez maske i bez poštivanja epidemijskih mjera, na što je upozorio vjeroučitelj i aktivist Ivan Pokupec. Kolarčev komentar na ova događanja do danas nismo dobili.

Valja napomenuti kako je Kolarec dogradonačelnik u Velikoj Gorici, a nakon Barišićeva uhićenja oni njegov kolega Krešimir Ačkar svojim su sugrađanima dali do znanja da sve gradske ustanove normalno funkcioniraju.

Lokalni velikogorički mediji često su izvještavali o Kolarecu i njegovom angažmanu te posjetima raznim projektimma u tome gradu.

Inače, Kolarec je po struci inženjer upravljanja u kriznim uvjetima, a prema imovinskoj kartici kao dogradonačelnik Velike Gorice prima plaću od 15.736 kuna neto. Osim toga zgodno je spomenuti kako je susret velikogoričkog dogradonačelnika i ministra Božinovića zabilježen početkom lipnja ove godine kada je prvi čovjek Nacionalnog stožera nazočio na postrojavanju pripadnika i tehnike Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije u Velikoj Gorici. Tom je događaju nazočio i uhićeni gradonačelnik Barišić koji je rezultate Nacionalnog, ali i svojeg lokalnog Stožera ocijenio kao impresivne.