MISTERIOZNA MILANOVIĆEVA SANJA! Ambiciozna prva dama vrvi aferama: Pantovčak u strahu zbog njenog dolaska

Nakon prvog gospodina, simpatičnog Jakova Kitarovića, Hrvatska sa novizabranim predsjednikom Zoranom Milanovićem dobiva i prvu damu Sanju Musić Milanović, poznatu liječnicu za koju dobro upućeni svjedoče kako je znatno ambicioznija čak i od svojeg supruga. U tim svojim ambicijama, gospođa Milanović nije se libila upasti u afere, a ona posljednja odvila se na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Naime, nedavno je rad dvojice studenata zagrebačkog Medicinskog fakulteta, Matije Mateljaka i Gorana Međimurca, pod naslovom “Povezanost slave i očekivanog trajanja života” nagrađen Rektorovom nagradom. Riječ je o radu koji je kreiran pod mentorskom palicom Sanje Musić Milanović, a nagrađen je za individualan znanstveni rad. Kako to obično biva, vrag je u detalju, pa se na tom studiju sve intenzivnije propitkuje proces dodjele nagrade radu koji je mentorirala gospođa Milanović.Proces dodjele Rektorove nagrade ide tako da se početkom kalendarske godine raspisuje natječaj za dodjelu nagrada u tekućoj akademskoj godini. Riječ je o procesu u kojem bitnu ulogu igraju povjerenstva imenovana na sastavnicama, ali i povjerenstvo koje se imenuje na sveučilišnoj razini. Pri Medicinskom fakultetu djeluje, pak, Povjerenstvo za znanstveni rad studenata na čijem se dnevnom redu našao i rad koji je mentorirala Musić Milanović. On je u prvom krugu bio odbačen, a prema procjenama stručnjaka s ovog studija, rad nije bio adekvatan za Rektorovu nagradu, a čak nije postojala opcija ni da mu se dodijeli Dekanova nagrada, što dakako znači da je bio posve odbačen.

Ipak, priči tu nije kraj, jer je pri objavi dobitnika Rektorove nagrade na popisu osvanuo i naziv rada iza kojega stoji mentorica Musić Milanović, i to u biomedicinskom području, dok je sastavnica s koje dolazi – Medicinski fakultet. Dakle, čini se da je studentski dvojac nagradu dobio mimo protokola, dok su svi ostali radovi, koji su aplicirali na natječaj, nagrađeni u skladu s jasno propisanim protokolom. Je li se ovom radu, koji je mentorirala gospođa Milanović, baš zbog nje i njezina utjecaja, progledalo kroz prste, teško je reći, no neosporno je da je Musić Milanović u svojoj branši – sve utjecajnija.

Svojedobno je tako preuzela kormilo tima koji je od Europskoga socijalnog fonda dobio 30 milijuna kuna za projekt prevencije debljine “Živjeti zdravo”. Inače, Musić Milanović pod svojom nadležnošću ima Službu za promicanje zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a osim toga, na Medicinskom fakultetu radi kao docentica, te se jedno vrijeme pisalo da je zarađiuje više i od svojeg supruga. To i ne čudi, jer za razlika od Milanovića, njegova je supruga za svoj rad i nagrađivana.

Tako je početkom ljeta u Bruxellesu projekt njezinog tima “Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece“, prepoznat kao jedan od najboljih modela dobre prakse iz resora zdravstva, edukacije i sporta. Ipak, nisu svi djelatnici Zavoda oduševljeni pristupom gospođe Milanović, ni ljudskim ni profesionalnim. Kao jedan od primjera ističu program “Živjeti zdravo”, koji je osmislila sa svojim timom, a na temelju kojega je više od stotinu škola diljem Hrvatske – bez dvorana za vježbanje – trebalo dobiti potrebnu opremu.

Bio bi to hvalevrijedan projekt da se na natječaj Zavoda za nabavu opreme nije javila tek jedna tvrtka – Videa – iza koje stoje David Karolj i Tibor Skala, koji su bili partnerski povezani s bratom bivšeg premijera Milanovića. Sumnjalo se da je u ovom slučaju riječ o pogodovanju, ali te tvrdnje, dakako, po običaju – nikada nisu dokazane. Sada je gospođa Milanović malo ‘prikočila’, tvrde naši sugovornici, koji su ujedno i njezini kolege, međutim, dok je njezin suprug kao premijer upravljao državom, i ona se osilila i odnosila se prema svojim suradnicima kao da je vladarica hrvatskoga zdravstvenog sustava…

”Pričalo se da je na njezinu inicijativu na čelo Ministarstva zdravstva doveden Siniša Varga, a smijenjen Rajko Ostojić. Rajko nije volio da mu se ona petlja u poslove, htio je samostalno voditi Ministarstvo i zbog toga su se znali biti u konfliktu. S druge strane, Milanovići i Varge su obiteljski prijatelji, i to preko Vargine supruge koja je obiteljski stomatolog Milanovićima”, govore nam djelatnici Zavoda koji se prisjećaju vremena u kojima je Zoran stolovao u Banskim dvorima, a supruga preko njega povlačila sve bitne konce u Zavodu.

”U to je doba ovamo došlo mnoštvo njezinih prijateljica, kadroviralo se i uhljebljivalo na sve strane. Bilo je tu svega dok je Milanović bio moćan – i nepotizma i korupcije. Tako je nekolicini naših kolega s povlaštenim pozicijama omogućeno privatno poslovanje sa Zavodom, a voditelji nabave i informatičari su preko prijateljskih tvrtki ugovarali unosne poslove nabave računalne opreme”, prepričavaju djelatnici, napominjući da je danas situacija umjerenija, iako je Musić Milanović i dalje jedna od najvažnijih figura u Zavodu.

Radi li se tek o glasinama ili je doista gospođa Milanović ispod radara vukla konce u Zavodu, teško je reći, no i kolege bivšeg premijera iz SDP-a iznose zanimljive teorije o njegovoj boljoj polovici.

”Sanja je ta koja je vukla konce u obitelji Milanović i uvelike je utjecala na njegove premijerske odluke”, tvrdi naša dobro upućena sugovornica iz SDP-a. Doduše, i sam je Milanović jednom prilikom priznao kako rado sluša savjete svoje supruge, ali i da mu svojim navikama ponekad diže tlak, jer je opsjednuta zdravom prehranom. ”Je, ona je pokušavala nametnuti ideju da pušači i oni koji se nezdravo hrane, plaćaju dodatne poreze, ili dodatno zdravstveno osiguranje, ali Ostojić na to nije htio pristati.”

Govorilo se da je ona s njime sastavljala liste za Sabor, a na listama su bile i neke njezine prijateljice. Sjetite se Milanovićeva posjeta Australiji, i ondje je ona diktirala tempo, pa su tako iskoristili priliku i posjetili njezinu rodbinu”, prepričava naša sugovornica iz Partije. No, svim prepričavanjima i pričama unatoč, valja reći da Musić Milanović nije članica stranke svojega supruga, već gradi karijeru doktorice znanosti. Prema navodima iz knjige Roberta Bajrušija, “Zoran Milanović – politička biografija”, njegova je Sanja djetinjstvo provela u Velikoj Gorici i Gračanima, a stasala je u prilično patrijarhalnoj obitelji. Sanja i Zoran na svoje su prvo ljetovanje otišli novcem koji je on zaradio prodajući usisavače po kućama, a Milanović je više puta isticao kako Sanja ima razumijevanja za njegov posao, te joj je jasno da ponekad radi do dugo u noć.

Tvrdio je svojedobno i kako imaju vrlo sličnu osobnost, te da su tvrdoglavi i odani, a osim toga Sanja je ta koja vodi njihovu obitelj. Riječ je o radoholičarki koja smatra da je nerad u Hrvatskoj najveći problem. Međutim, problema s netransparentnim radom imala je i ona sama te je punila medijske stupce jer je punih sedam godina radila bez važeće liječničke licencije. Ona joj je, prema podacima Hrvatske liječničke komore, istekla u prosincu 2008. godine, a zahtjev za produljenjem Musić Milanović podnijela je tek u prosincu 2015. Kako se tada objašnjavalo iz Ministarstva zdravlja, ni jedan zdravstveni radnik koji obavlja zdravstvenu djelatnost ne može raditi bez licencije, a s obzirom na to da se Milanovićeva supruga našla u toj kategoriji, morala je u HLK-u ponovno polagati stručni ispit.

Kada je riječ o supruzi Zorana Milanovića, ona se u središtu pozornosti našla i zbog časopisa Collegium Antropologicum, koji izdaje Hrvatsko antropološko društvo i u kojem je bilo najviše njezinih tekstova. U isti je taj časopis iz Ministarstva obrazovanja, dok je Milanović bio premijer, stiglo 160 tisuća kuna donacije, iako je riječ o mediju koji je prijavio 500 tisuća kuna prihoda, čime se svrstao u skupinu najbogatijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Izdašna novčana sredstva tom časopisu dodijelilo je Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost pri Ministarstvu obrazovanja, na čijem je čelu tada bio akademik Vlatko Silobrčić.

Ono što se tada mnogima učinilo intrigantnim nije bio samo novac koji je dodijeljen navedenom mediju nego i kriterij za objavljivanje znanstvenih radova. Naime, u tom je časopisu Milanovićeva supruga objavila osam znanstvenih radova u godinu dana, što samo rijetkima polazi za rukom, s obzirom na to da je, prema istraživanju Sveučilišta u Zagrebu, za objavljivanje jednog znanstvenog rada s polja biotehničih znanosti potrebno između 9 i 36 mjeseci, a za publiciranje znanstvenog rada u posebnom izdanju časopisa također između 9 i 18 mjeseci.

Činjenica da je gospođi Milanović pošlo za rukom objaviti čak osam znanstvenih radova u jednoj akademskoj godini, u istom časopisu, u najmanju je ruku fascinantna. Pritom je krize, afere, pa i priču o prevari, te navodnim Milanovićevim izvanbračnim aferama, ovaj par uspješno ostavio iza sebe. Ono što ih sada očekuje jest Pantovčak, gdje kuhari već sada strahuju od zdravih navika koje će im kako kažu nastojati nametnuti prva dama.