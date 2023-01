MISTERIJ TAJANSTVENE PRVE DAME DINAMA! Mamić ide u okršaj života, sve će ih ogoliti: Apartman na Floridi, luksuzna putovanja i imanje

Autor: Iva Međugorac

Nova konferencija za medije koju je održao Zdravko Mamić, a koja se tradicionalno održava u u mostarskom hotelu Mepas izazvala je veliku pažnju na Maksimiru, na kojem se još uvijek vodi rat za prevlast u Dinamu. Oni skloni Mamiću nakon svih peripetija reći će kako je on još uvijek u prednosti radi toga što je dvojac koji predvodi suprotnu struju godinama s njime surađivao. Radi se dakako o Krešimiru Antoliću i Mirku Barišiću kojega je Mamić i na posljednjoj medijskoj konferenciji nazvao svojim drugim ocem. Zbog toga što mu je silno vjerovao Mamić i jest posebno razočaran u Dinamova predsjednika, no kako tvrde naši sugovornici bliski Mamiću on ne vidi problem samo u Barišiću već i u njegovoj supruzi Božici koja je preko maksimirskog kluba u punoj diskreciji izgradila društveni status, moć i utjecaj.

Barišićeva supruga siva eminencija Dinama

Kako tvrde upućeni, problemi s Barišićem krenuli su kada se saznalo da bi umjesto njega poziciju predsjednika Dinama po međugorskim napucima trebao preuzeti nekadašnji prvi čovjek HUP-a Damir Zorić.





”Dogovoreno je da Zorić preuzme Barišićevu poziciju u Dinamu, a da se njega imenuje počasnim predsjednikom kluba, sve je bilo u redu dok za taj dogovor nije saznala Božica Barišić koja se potom priklonila Antoliću i njegovoj struji”, komentira naš sugovornik blizak Mamiću te naglašava da je on godinama bio prisan s ovim bračnim parom. ”Kada je Mamić s nekim blizak onda je Mamić široke ruke, to se moglo vidjeti na primjeru osječkih sudaca”, kaže naš sugovornik te dodaje da je Mamić sada spreman na sve jer se osjeća izdanim i izigranim posebice od strane Barišića i njegove supruge kojima je godinama bio na raspolaganju. Spekulira se da je Mamić svojeg drugog oca darivao skupocjenim nakitom i umjetninama, a po Dinamovim kuloarima govori se i o Barišićevoj imovini, odnosno o apartmanu na Floridi te imanju s luksuznom kućom u Samoborskom gorju.

”Barišića je Mamić spreman sučeliti s pitanjima o porijeklu njegove imovine”, najavljuje naš sugovornik. Treba međutim imati na umu da je Barišić godinama na vodećim pozicijama što u hrvatskom nogometu, što u poduzetničkom spektru pa stoga lako moguće i ima pokriće za imovinu s kojom raspolaže. Bez obzira na to Mamić po svemu sudeći s određenim adutima ipak raspolaže, jedan od njih mogla bi biti i putovanja koja je Dinamo plaćao ne samo Mirku Barišiću već i njegovoj supruzi koja s klubom ima potpisan ugovor o volontiranju.

Progovorio i Marčinko

O odnosima u klubu i privilegijama Božice Barišić nedavno je na društvenim mrežama progovorio bivši glasnogovornik Dinama Tomislav Marčinko, a oni koji su dobri s Mamićem navode kako je to tek uvertira u nastavak sukoba koji bi mogao iznjedriti podosta prljavog rublja.

”Desetine puta svjedočili smo na putovanjima da on za vrijeme ručka ili večere, dok nje nema, uzme sa švedskog stola kakav masniji komad mesa i kada bi ona to primijetila paljba je uvijek bila ista: ‘Mirko, znaš da ne smiješ jesti masno, odmah da si to vratio!’. I on bi odmah skrušeno i potuljeno, kao kakav pučkoškolac, vraćao te komade mesa na švedski stol ! I kada je prije tri mjeseca Mirku Barišiću sugerirano da od slijedeće klupske Skupštine pristane biti POČASNI PREDSJEDNIK sa svim privilegijama koje ima kao Predsjednik, on se složio !

Ali trebalo je i NJU pitati ! A ona bila potpuno van sebe ! Iz nekoliko izvora došle su informacije da se Mama Leone odmah našla u četiri oka s KREŠIMIROM ANTOLIĆEM, koji je već pola godina, s nekolicinom moralnih horizontala u Izvršnom odboru i Skupštini, stvarao scenarij da u potpunosti postane ‘Novi Zdravko Mamić’ !Iznijela mu je uvjete pod kojima će ga početi podržavati i njen Mirkec :









1) Da Barišič dobije novi četverogodišnji mandat kao predsjednik Dinama, Predsjednik Skupštine i Predsjednik Izvršnog odbora !

2) Da mu ostanu sve dotadašnje privilegije – službeni luksuzni auto, vozač, tjelohranitelj, zlatne kartice…..

3) Da novi stadion na Maksimiru, koji će zajednički izgraditi Dinamo, Grad Zagreb, hrvatska Vlada i UEFA ponese ime – STADION MIRKO BARIŠIĆ ! Znači, novi stadion ne bi nosio ime po istinskim legendama kluba – Franji Wölflu, Draži Jerkoviću, Vlatku Markoviću, Slavenu Zambati, Ivanu Šiblu, Ćiri Blaževiću, Cici Kranjčaru, Davoru Šukeru, Zvoni Bobanu ili Luki Modriću nego baš po Mirku Barišiću ! Naravno, Antolić je to objeručke prihvatio ! Ako je već tako, s obzirom na povijesne zasluge Mame Leone, predlažem da se zove – STADION BOŽICA I MIRKO BARIŠIĆ”, napisao je Marčinko.









Putovanja na račun kluba

Istovremeno se u Mamićevim krugovima progovara o tome kako je Dinamo privatnoj agenciji Ban tours u vlasništvu Željka Markovića koji je član klupske skupštine plaćao putovanja gospođe Barišić od Turske, do Švedske i Mancesthera, a na kojima se u svega nekoliko dana trošilo više od 10 tisuća kuna. Problem je međutim u tome što su slična putovanja plaćana i supruzi njegova šefa Dinamova nadzornog odbora Miroslava Rožića kojoj su na putovanjima plaćane i masaže pa bi se moglo reći da to za Mamića i nije neki adut.

Nije adut za Mamića niti to što je nedavno jedan član Dinamove skupštine poslao sportskoj inspekciji prijave u kojima se traži hitno postupanje nadležnih tijela zbog niza nepravilnosti u ustroju kluba, ali i zbog kršenja Statuta. I tu se u jednoj od točaka spominje Rožić pa se govori kako je razbio klupski automobil mada nije imao pravo njime se služiti, uz to se spominje i korištenje klupske kartice na ručkove, zbog čega se dovodi u pitanje njegovo članstvo i pozicija u klubu.

To mora da i jest jedan od motiva Mamićevog oglašavanja.

Dvojac kojega Mamić proziva njegove je posljednje ultimatume ignorirao, a borba u Dinamu nastavila se oko izbjegavanja smjene na izvanrednoj skupštini koju je zatražilo 45 skupštinara. Naime, kao što je poznato kazneno je prijavljeno troje članova Nadzornog odbora, a 45 skupštinara zahtjeva izvanrednu skupštinu kluba što bi i Mamiću išlo na ruku.