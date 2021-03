MISTERIJ BANDIĆEVE ‘CRNE TEKE’! U njoj je pri vrhu stajalo jedno zvučno ime iz vrha politike

Autor: Iva Međugorac

Stoički je primao udarce, ali je vrlo dobro znao koga drži u šaci i kome uzvratiti na prozivke.

Tako bi se sažeti mogao koncept djelovanja i opstanka prerano preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je svojim rivalima nerijetko prijetio otvaranjem famozne crne teke u kojoj je skrivao imena brojnih HDZ-ovaca i SDP-ovaca koji su od njega molili razne usluge.

“Nešto ću o tome reći. Neće mirno spavati nakon toga, budite sigurni. A ja ću mirno spavati. Treba reći Hrvatskoj u lice. I o nekim ljudima poimence što ih ide pa što koštalo da koštalo”, poručio je Bandić u jednom od svojih posljednjih naleta ljutnje.

Svi sugovornici koji odlično poznaju Bandića i od kojih su neki bili i njegovi bliski suradnici u Gradu kojega je vodi gotovo dva desetljeća, kažu da razlog nije jedan, baš kao što ni meta nije bila jedna.

”Tom izjavom začepio je usta onih koji su znali nešto što su uoči kampanje možda mislili iskoristiti protiv njega, druga je meta bio Zoran Milanović, on je do smrti bio uvjeren kako mu je Milanović smjestio sve istrage koje se vode protiv njega”, kaže naš sugovornik blizak preminulom gradonačelniku te napominje da je to jedan od razloga radi kojih se na posljednjim predsjedničkim izborima priklonio danas bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.