Mislili ste da je vani vruće? Pripremite se za šok: Toplinski udar tek dolazi!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Do utorka će diljem Hrvatske i okolice biti pretežno sunčano, većinom čak i vedro vrijeme, te gotovo posvuda vruće, mnogima i neugodno sparno. Pritom će vrhunac ovog toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje u većini krajeva biti u ponedjeljak, kada će temperatura barem ponegdje biti blizu dosadašnjeg rekorda.

Temperatura zraka u mnogim će mjestima biti i viša od 35 °C, u unutrašnjosti Dalmacije vjerojatno i oko 40 °C. Barem prema službenim mjerenjima u meteorološkim kućicama DHMZ-a. Na suncu, i još ako ste u pokretu, osjećaj topline jamačno će vam biti i znatno veći. Stoga ne zanemarujte savjete i preporuke o hladovini, tekućini, izbjegavanju većih napora i druge, te izbjegnite moguće nevolje.

Vikend će u Slavoniji, Baranji i Srijemu početi suncem. Samo mjestimice ujutro može biti kratkotrajne magle, a tijekom dana male naoblake. Jutro podjednako toplo kao u petak, a danju toplije s temperaturom između 32 i 35 °C. Puhat će pritom ponegdje slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčano i iznadprosječno toplo. Temperatura će od najnižih jutarnjih 17 do 20 °C porasti danju na vrijednosti između 32 i 35 °C.

Vruće i na sjevernom Jadranu pa i u Lici i Gorskome kotaru. Uz sunčano vrijeme, ponegdje sa slabim i umjerenim jugozapadnim vjetrom, ujutro na obali mjestimice burom, najviša će dnevna temperatura biti između 31 i 34 °C. Na moru će i jutro biti toplo s najnižom temperaturom ponegdje i oko 25 °C.

Podjednako i na srednjem Jadranu. U unutrašnjosti Dalmacije pak malo niža jutarnja temperatura. No, dnevna će biti viša nego na obali i otocima, uglavnom od 34 do 38 °C. More zbog slabog i umjerenog zapadnog i jugozapadnog vjetra mirno i malo valovito.

Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, i na krajnjem jugu Hrvatske, također uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni, većinom prema otvorenome i sjeverozapadni vjetar.

U nedjelju i u utorak na kopnu malo manje vruće, a sredinom sljedećegHRTa tjedna temperatura će u većini unutrašnjosti vjerojatno biti niža od 30 °C. Stoga će vrhunac ovog toplinskog vala biti u ponedjeljak, kada će nerijetko najviša temperatura biti oko ili viša od 35 °C. Pritom do utorka sunčano, čak i vedro, a tijekom utorka sve nestabilnije te u drugome dijelu dana i osobito u noći na srijedu treba računati na mjestimičnu kišu i grmljavinu.

Na Jadranu opasnost od toplinskog vala još veća nego na kopnu. Dnevnu vrućinu ponegdje može ublažavati vjetar, većinom jugozapadni i zapadni, a nedjelju na sjevernom dijelu mjestimice i bura, koje će biti i u utorak, kada će vrućina i na moru popuštati, barem na sjevernom dijelu, gdje će se povećati vjerojatnost neverina, prognozirao je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a, za HRT.