Mislav Kolakušić je lažnjak? Otkrivamo što se krije iza mesijanske maske bivšeg sudca

Autor: Marin Vlahović

Nema nikakvih dvojbi da je Mislav Kolakušić, bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, najveći pobjednik nedjeljnih izbora za Europski parlament. Dio građana prepoznao je u njemu hodajuću personifikaciju borbe protiv korupcije i kriminala, što je vrlo širok pojam iz kojeg ne možemo isključiti ni dobar dio populacije koja relativizira osobnu odgovornost za postojeće stanje. Posljednjih godina prihvaćene su i pojedine smušene metafore i generalizacije kojima se banaliziraju svi problemi u našem društvu.

Banalizacija problema i niska razina političke kulture

Sve je naizgled crno-bijelo i u toj filozofiji binarne podjele Kolakušić se predstavlja kao svjetlo u tami. Na ovim izborima za vladajući HDZ glasali su, izgleda, samo aktivni članovi ove stranke i, tu i tamo, neki članovi njihovih obitelji. Iz te činjenice proizlazi zaključak da vladajućoj stranci ukazuju povjerenje samo građani koji za to imaju egzaktno mjerljiv materijalni interes. Svi ostali, neovisno o svjetonazoru, žele promjene. To se odnosi i na građane koji nisu izašli na izbore. Oni svoje nezadovoljstvo iskazuju pasivno, ali je i ta pasivnost nedvosmislena poruka političarima na vlasti.

Bez obzira na političke stavove, ljudi u Hrvatskoj se i dalje politički svrstavaju prema formi, a ne stvarnom sadržaju političkih opcija koje im se nude. Kolakušić je svjestan niske razine političke kulture i zato također nudi formu umjesto stvarnog sadržaja. Doduše, njegova je forma slobodna i svodi se na negaciju svih postojećih institucionalnih, ustavnih i političkih formi. Ukratko rečeno, on će biti sve od predsjednika do ministra policije.

Kralj Mislav – sveznadar, bog i batina

Na društvenoj mreži Facebook, poznati redatelj i umjetnik Mario Kovač duhovito je usporedio Kolakušića sa srednjovjekovnim knezom Mislavom.

“Zašto se ovaj Kolakušić uopće zamara izborima? Neka odmah uvede prosvijećeni apsolutizam i proglasi sebe za kralja! Imali smo već kneza Mislava pa što se ne bi uspeo u hijerarhiji”, napisao je Mario Kovač.

Sva politička odgovornost u državi neće se više dijeliti po resorima, ministarstvima, državnim agencijama i političkim strankama, nego će se koncentrirati u despotskom liku Mislava Kolakušića, sveznadara i pravednika pred kojim strepe mračne sile koje desetljećima piju krv napaćenog naroda.

Naravno, ne postoje demokratski alati za pokušaj provedbe ove političke utopije, ali nitko ne postavlja pitanje kako će to Kolakušić postati bog i batina, i to ne prvi među jednakima, nego kao jedini vlastodržac u državi. O tome koliko drži do tuđeg mišljenja i uopće uvažava sugovornike i ljudska bića, svjedoči i njegov odnos prema medijima. Kolakušić u pravilu ne daje intervju. Kada mu se novinar pristojno obrati za izjavu, Kolakušić ga odbije, a onda preko društvenih mreža proziva za pripadnost paraobavještajnom podzemlju. Ipak, ako baš želite o njemu pisati, spreman je odmah napisati tekst o sebi samom i poslati vam ga, jer tko bolje zna priču o Mislavu Kolakušiću od Mislava Kolakušića? Šalu na stranu, ovaj čovjek ne nudi nikakav prostor za konstruktivne razgovore i polemike. Preko svog glasila “Antikorupcija” optužuje druge da izbjegavaju verbalne duele i nekakva suočavanja, dok istodobno zazire od toga da mu se postavljaju ikakva logična pitanja.

Čini se da Kolakušić novinare doživljava kao najveću prijetnju. Oni su mu, naime, jedina vjerodostojna konkurencija. Dok je Kolakušić polako gradio pravosudnu karijeru i šutio o svim zločinima, pljačkama i nepravdama u Hrvatskoj, novinari su istraživali, radili i pisali te razotkrivali najveće afere u državi. Zato su oni stoka, lešinari i plaćenici, a on je mesija i veliki borac protiv korupcije i kriminala. Doduše, nismo ga čuli da je barem jedanput stavio u usta makar jednog značajnijeg moćnika kojeg nisu već prožvakali svi mediji u Hrvatskoj. Možemo usporediti i konkretne efekte rada istraživačkog novinara i Mislava Kolakušića.

Novinar istražuje, prikuplja dokumente i razgovara s izvorima, nakon čega objavljuje priču. Ako ima sreće, ili je pogodio pravi trenutak, neke od tih priča završavaju policijskim akcijama i konkretnim mjerama poput smanjivanja ovlasti direktora javnih poduzeća. S druge strane, Mislav Kolakušić i članovi njegove udruge “Antikorupcija”, prikupljaju dokumente i slučajeve građana, ali nitko ne zna što dalje rade i kako pomažu obespravljenim i opljačkanim ljudima da istjeraju neku svoju pravdu na sudu.

Kolakušićevi protivnici nemaju identitet

Kolakušić ne koristi javni prostor da bi ukazao na jasne individualne primjere nepravde, nego udara široko i pritom ne pogađa nikoga precizno.

Razgovarali smo s većim brojem građana koji su tražili pomoć budućeg eurozastupnika, pretendenta na mjesto predsjednika, ministra policije i premijera. Neki od tih ljudi Kolakušiću su predali i razne dokumente koji potkrepljuju njihove tvrdnje. U međuvremenu nisu dobili očekivane povratne informacije i većina se nada da će im Kolakušić pomoći nakon što preuzme sve poluge vlasti. Ipak, postavlja se pitanje nije li logično da na tom svom sudbonosnom putu Kolakušić odradi kakav preliminarni meč i, metaforički rečeno, ukrsti rukavice s nekim od notornih i evidentnih mafijaša iz sfere gospodarskog kriminala?

Izvjesno je da Kolakušića ne zanima autentično aktivističko djelovanje na dobrobit cijelog društva. Na krilima populističkih poruka vinuo se u neslućene visine, ali djeluje proračunato. Dao je ostavku na Trgovačkom sudu tek kada je doveden pred gotov čin, odnosno kada je postalo jasno da ga čeka fotelja u Bruxellesu. U stvari, ništa nije žrtvovao, niti stavio na kocku. U krajnjoj liniji, nakon ulaska u Europski parlament, ništa više ni materijalno ne riskira. Dapače, Kolakušić je promjenom profesije samo profitirao. Nažalost, sve navedeno ništa ne znači građanima koji su mu dali glas. Poput većine sljedbenika Živog zida, i Kolakuševićevi simpatizeri u svakoj kritici vide dio velike urote protiv svog tobožnjeg spasitelja.

Isto tako, obje opcije igraju na kartu masovne ogorčenosti i defetizma. Uz strukturalne probleme, naciju ponajviše muče problemi s mentalitetom i političkom kulturom. Ovaj narod vazda vapi za svemoćnim očinskim figurama koje će uvesti neki red u državi. S ljudske strane, to je razumljivo. Lakše je tražiti nekoga da uvede red nego priznati da si i ti dio sveopćeg nereda u državi.