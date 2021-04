MIROVINE VEĆE OD 15 TISUĆA KUNA! Ovo su ljudi koji ostvaruju pravo na njih: Istovremeno više od 200 tisuća penzionera živi s manje od 1500 kuna

Autor: Iva Međugorac

Nešto manje od 800 tisuća hrvatskih umirovljenika s primanjima do 4.000 kuna koncem travnja trebao bi razveseliti covid dodatak kojega je baš uoči lokalnih izbora Vlada dogovorila s umirovljeničkim udrugama i Hrvatskom strankom umirovljenika.

Naknada bi se trebala isplaćivati u četiri platna razreda pa bi tako najveći iznos trebali dobiti oni umirovljenici koji mjesec preživljavaju s mirovinom od oko 1500 kuna. Mirovinu manju od toga iznosa u Lijepoj našoj prima više od 266 tisuća umirovljenika kojima bi prema posljednjem prijedlogu trebala stići naknadna od 1200 kuna.

No, pitanje svih pitanja jest kako su umirovljenici s tako niskim primanjima i do sada krpali kraj s krajem. Dok golemi broj naših djedova i baka vodi svoje egzistencijalne bitke u poznim i osjetljivim godinama, u Hrvatskoj s druge strane žive oni s povlaštenim mirovinama, radi se o o 673 zastupnika, člana Vlade te o glavnim državnim revizorima i ustavnim sucima.

Najpovlašteniji nas godišnje koštaju 80 milijuna kuna

Ta povlaštena mirovina osjetno je veća od prosječne plaće te iznosi oko 10.077 kuna, što nas godišnje stoji oko 80 milijuna kuna.

Pravo na povlaštenu saborsku mirovinu ostvaruju zastupnici koji su do kraja 2011. godine sjedili u Saboru, dok ostali u mirovinu odlaze prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Povlastica pak znači da, ako su više od dvije godine bili zastupnici te uz to imaju 20 godina staža, ali i 55 godina života, odnosno 50 ako je riječ o ženama, mogu u mirovinu, a u mandat im se računa i mandat u mirovanju.









Jednodnevna umirovljenja

Zbog jednodnevnih umirovljenja, a nakon odluke da se povlaštene mirovine saborskih zastupnika ukidaju, ovo pravo ipak su uspjeli ostvariti Boro Grubišić, Furio Radin, Deneš Šoja, Ivanka Roksandić i Ana Lovrin, Đurđa Adlešić, Željka Antunović, Mladen Barišić i Luka Bebić, Dragutin Bodakoš, Božo Biškupić, Marin Brkanić, Ivan Čehok, Karmela Caparin, Miljenko Dorić, Ivo Grbić, Stanko Grčić, Ivan Hanžek, Ivan Jarnjak, Anton Mance i brojni drugi, uključujući i Ivu Sanadera. Sve skupa govorimo o 39 zastupnika.

U zadnja dva desetljeća broj mirovina u Hrvatskoj porastao je za 209 tisuća, a iz proračuna je za mirovine samo u travnju izdvojeno 3,1 milijardu kuna, no u Hrvatskoj istodobno postoji čak 17 kategorija povlašenih mirovina. To uključuje djelatnike u tijelima pravosuđa i unutarnjih poslova, ali i one koji rade na poslovima razminiranja, vojne osobe, pripadnike Hrvatske domovinske vojske, branitelje iz Domovinskog rata, bivše političke borce, nekadašnje pripadnike JNA, sudionike NOR-a, saborske zastupnike, članove Vlade i ustavne suce te bivše sudionike u saveznim tijelima bivše SFRJ, kao i pomorce, pripadnike HVO-a te radnike izložene azbestu.

I premda su neke povlaštene mirovine čak i razumljive, dio njih je apsurdan. Inače, vlada Zorana Milanovića 2012. je ukinula povlaštene mirovine za zastupnike, ali odlukom Ustavnog suda iz 2014., pravo na nju priznato je svima koji su takav oblik mirovine ostvarili po nekom od zakona koji su bili na snazi prije njihova konačnog ukidanja.









Svojedobno je Jutarnji list analizirao najveće imovine u Hrvatskoj pa su tako, doduše neslužbeno, doznali da troje bivših dužnosnika i devet branitelja danas raspolaže mirovinom većom od 16.106 kuna. Prema njihovim informacijama, najveće dužnosničke mirovine, uz Tuđmana, ostvarili su Vlatko Pavletić i Stipe Mesić. Najveća isplaćena povlaštena mirovina dužnosnika iznosila je u to doba 18.900 kuna, a najveću povlaštenu mirovinu, također prema pretpostavkama ovog medija, imala je supruga prvoga hrvatskog predsjednika Ankica Tuđman – riječ je o 22.500 kuna.