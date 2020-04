MIROVINE PREKO 10 TISUĆA KUNA: Znate li tko i zašto u Hrvatskoj ostvaruje to pravo?

”Mirovine se neće mijenjati”, poruka je to HDZ-ova ministra rada Alardovića koji je dodao da su korisnici mirovina najranjiviha skupina našega društva. I ministar financija Zdravko Marić vrlo je principijelan oko toga da se mirovine ne smiju dirati, niti rezati, a uz to i sami Plenković umirio je umirovljenike poručujući da vlada uvijek nalazi način da osigura mirovine. ”Postoje rashodi poput mirovina koje ne mogu biti smanjivane i na to treba paziti”, upozorio je pak gostujući na N1 Branko Bačić. Ipak, prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji se odnose na veljaču mirovinu je u tom mjesecu primilo 1.243.417 korisnika, istodobno broj ljudi koje uplaćuju mirivinu je 1.542.328. U zadnja dva desetljeća broj mirovina u Hrvatskoj porastao je za 209 tisuća, a iz proračuna je za mirovine samo u travnju izdvojeno 3,1 milijarda kuna, no u Hrvatskoj istodobno postoji čak 17 kategorija povlašenih mirovina. To uključuje djelatnike u tijelima pravosuđa i unutarnjih poslova, ali i one koji rade na poslovima razminiranja, vojne osobe, pripadnike Hrvatske domovinske vojske, branitelje iz Domovinskog rata, bivše političke borce, nekadašnje prpadnike JNA, sudionike NOR-a kao i saborske zastupnike, članove Vlade i Ustavne suce te bivše sudionike u saveznim tijelima bivše SFRJ, kao i pomorce, pripadnike HVO-a te radnike izložene azbestu. I premda su neke povlaštene mirovine čak i razumljive, dio njih u najmanju je ruku apsurdan. Naime, 674 bivših članova Vlade i Ustavnog suda u prosjeku imaju mirovine veće od 10 tisuća kuna, a oko devet tisuća kuna mirovina je bivših članova HAZZU-a. Zbog jednodnevnih umirovljenja, a nakon odluke da se povlaštene mirovine saborskih zastupnika ukidaju ovo pravo ipak su uspjeli ostvariti Boro Grubišić, Furio Radin, Deneš Šoja, Ivanka Roksandi i Ana Lovrin, Đurđa Adlešić, Željka Antunović, Barišić i Luka Bebić, Dragutin Bodakoš, Božo Biđkupić, Marin Brkanić, Ivan Čehok, Karmela Caparin, Miljenko Dorić, Ivo Grbić. Stanko Grčić, Ivan Hanžek, Hebrang, Ivan Jarnjak, Anton Mance i brojni durgi uključujući i Ivu Sanadera. Sve skupa govorimo o 39 zastupnika. Mirovina nekadašnjih saborskih zastupnika iznosi oko 10 tisuća kuna u prosjeku, a rast mogu zahvaliti premijeru Plenkoviću koji je nedavno odlučio povećati iste.