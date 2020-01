MIROVINA ZA POŽELJETI: Bandićeva uzdanica, koja je smijenila dr. Nogala, ima 80 godina i zarađuje više od premijera

Autor: Dnevno

Vlada je na zatvorenom djelu sjednice prošlog tjedna Anu Stavljenić Rukavinu imenovala članicom Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa. Stavljenić Rukavina je prije nekoliko mjeseci navršila 80 godina i potpredsjednica je zagrebačke Gradske skupštine. Uz to je i predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Uz to je i predsjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova te članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise i Odbora za socijalnu skrb. Sve u svemu, ima (najmanje) sedam funkcija, od čega je šest u Zagrebu, piše Index.hr.

Samo za sjednice Gradske skupštine i sjednice radnih tijela skupštine umirovljenica Stavljenić Rukavina je lani primila 101.389 kuna bruto. Uz to dobiva i naknadu za rad kao potpredsjednica Skupštine te prima naknade za rad u upravnim vijećima, no do podataka koliko točno, nismo uspjeli doći. Zasad.

Iz Gradske skupštine potvrđeno je da potpredsjednica Ana Stavljenić Rukavina dužnost potpredsjednice obavlja volonterski, ali da ima pravo na naknadu za rad koja iznosi 30% umnoška koeficijenta za obračun plaće predsjednika odnosno potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

“Naknada za sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba i njezinih radnih tijela iznosi 18,79 posto prosječne bruto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I. – VIII. mjesec prethodne godine ako je član radnog tijela ili član stručne radne skupine umirovljenik u smislu zakona kojim se propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja. U tom smislu potpredsjednici prof. dr. sc. Ani Stavljenić-Rukavina u 2019. isplaćeno je 12 naknada za rad potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, 12 naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i 41 naknada za rad na sjednicama radnih tijela Gradske skupštine”, odgovorili su iz Gradske skupštine.

Prosječna bruto plaća od 1. do 7. mjeseca 2018. u Zagrebu je iznosila 10.184 kune. Stavljenić Rukavina je tako po sjednici primila 1913 kuna bruto, što znači da je za 12 sjednica skupštine te za 41 sjednicu radnih tijela skupštine primila ukupno 101.389 kuna bruto.

Uz to je još primila i 12 naknada za rad kao potpredsjednica Skupštine, kao i naknade za to što je u raznim upravnim vijećima.

Ova 80-godišnja potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine pod svjetla javnosti došla je kad je kao predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak smijenila ravnatelja te bolnice dr. Boru Nogala. Navela je kako ga je smijenila zbog brojnih nepravilnosti, međutim ovog tjedna je u javnost izašao nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva koja je ustvrdila da u bolnici Srebrnjak nisu utvrđene nezakonitosti u radu, pa tako ni navodno nadriliječništvo i nezakonito zapošljavanje, za što je Stavljenić Rukavina teretila dr. Nogala.

Iako su u nekim slučajevima, pa tako i u slučaju vrhunskog neurokirurga Josipa Paladina, godine predstavljale problem pa mu je KBC Zagreb 2018. odbio produljiti ugovor o radu, kod Stavljenić Rukavine godine očito nisu faktor pa obnaša niz funkcija, a jedna zbog koje joj je sve to omogućeno je svakako činjenica da je i potpredsjednica Bandićeve Stranke rada i solidarnosti – MB 365.