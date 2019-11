MIROSLAVU ŠKORI PODMEĆU: ‘Moje izjave su sječene, montirane i nikad nisam rekao ono o Jasenovcu’

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro iz Vukovara je poručio kako je jučer objavljen video i vijest prema kojoj izjavljuje da će prekopati Jasenovac, montirani video i lažna vijest usmjerena protiv njega.

“Moram reći da bih volio cjelokupnoj hrvatskoj i svjetskoj javnosti reći da je u zadnje vrijeme jako puno lažnih vijesti kojima se pokušava učiniti što je više moguće štete činjenici da jesam predsjednički kandidat, odnosno nadam se da ću to postati kada sakupim dovoljnu količinu potpisa. Ono što nam može osigurati bolju budućnost je istina, istina je jako važna stvar i ono što se dogodilo proteklih nekoliko dana je činjenica da su sječene određene moje izjave, montirane su, to se čuje, mislim da to čuje svako malo dijete”, započeo je Škoro.

Kazao je kako je su istina o Vukovaru, istina o Bleiburgu, istina o Jasenovcu jednostavno nužne, no želio je pojasniti medijima ono što im je bilo sporno.”Ako poslušate tu vijest koja je izmontirana onda ona glasi da ćemo prekopati sve, nakon toga ne ide definitivno riječ Jasenovac, toliko hrvatskog jezika znamo svi. Ja uistinu kao znanstvenik odgovorno tvrdim da treba prekopati sve arhive, učiniti ih dostupnima, znanstvenim načinom i pristupom saznati istinu koja će nas odvesti u bolju budućnost, nažalost naše arhive su uglavnom u Beogradu, nadam se da ćemo biti uskoro u prigodi da razgovaramo da nam se to vrati da onda možemo nastaviti živjeti dalje normalno, a ovo s tim lažnim vijestima i insinuacijama, nadam se da ste i sami shvatili, neće proći koliko god mi se to pokušalo imputirati”, izjavio je u Vukovaru predsjednički kandidat Miroslav Škoro.

U Grad heroj stigao je kako bi izrazio pijetet žrtvama, ali i zato što je izvođač večeras.”Trebali bi možda svi manje pričati, šutjeti, moliti se i nadati da se to nikada neće ponoviti, a žrtvama odati dužno poštovanje na način da ćemo naći znanstveni pristup i otvoriti arhive, vratiti ih u Hrvatsku i to poglavlje naše povijesti zatvoriti”, poručio je Škoro.

Za izjave Mislava Kolakušića oko plaće od 70.000 kuna kaže da ne treba povećavati plaću predsjedniku. “Neće se nitko probuditi jedno jutro u boljoj Hrvatskoj ako ne budemo puno radili i pri tome trebamo davati onima koji trebaju puno više nego gospodin Kolakušić i ja, rekao je i dodao da nije dobro ako se Kolakušić u predsjedničku utrku uputio samo zbog plaće.