MIROSLAV ŠKORO: ‘One koji veličaju Antu Pavelića i NDH bih istog trenutka osudio!’

Autor: Dnevno

Miroslav Škoro u intervjuu za Express progovorio je o ‘situaciji’ s MOST-om, Tomislav Karamarku, Andeju Plenkoviću, ali i parkingu preko puta bolnice Merkur.

Upitan smatra li osobnim porazom što su propali pregovori s Mostom, Ninom Raspudićem, a preko posrednika je dobio i odbijenicu od Želje Markić, dobili ste odbijenicu od Željke Markić, Škoro je pojasnio detalje pregovora, odnosno njegovu želju, te ustvrdio kako suradnja s MOST-om nije isključena u budućnosti.

”Razgovarali smo sa svima vrlo otvoreno i pošteno, a pritom smo se oslanjali na postojeće političko stanje, ankete i procjene, ali upravo kod procjena dolazi do problema. Bitan je omjer, a uvijek su oni koji su s druge strane mrvicu nerealniji u odnosu na one koji traže partnere. Most je odlučio ići svojim putem i neka im Bog da zdravlja. Želim im svaku sreću. To što se nismo dogovorili ne znači da moramo biti protivnici. S Raspudićem isto nije ništa propalo. Imali smo vrlo korektne razgovore, a koliko sam shvatio iz razgovora, on možda neće ni ići u daljnju političku utakmicu. Od Željke Markić nisam dobio odbijenicu jer s njom nisam razgovarao niti imam njezin broj”, dodavši kako su sa Željkom Markić razgovarali njegovi ljudi no da on nije dobio nikakvu povratnu informaciju.

Kroz razgovor Škoro se dotako i stvrstavanja njega u ‘ekstremnu desnicu’ : ”Zašto mene uopće guraju u ekstremnu desnicu? Je li to zbog ‘Ne dirajte mi ravnicu’, ‘Milo moje’ ili ‘Sude mi’?”, dodavši:

”Možda je to zbog mojega stava o postrojbama HOS-a iz 1991. godine. Nisam još nikoga vidio oko sebe da dolazi i veliča Antu Pavelića i NDH. Takve bih istog trenutka osudio, izbacio i više nikad ne bi sjedili sa mnom za stolom. Ne zanimaju me ni drug Tito ni Ante Pavelić i siguran sam da oko mene nema ljudi koji bi veličali nekoga od ove dvojice zločinaca. ”

Upitan je i je li istina da je MOST tražio 8 mandata, Škoro otkriva:

”Recimo samo da su podaci i brojke koje kruže u javnosti, a koji su izašli iz ‘neovisnih izvora’, vrlo blizu istini. Nismo se razišli na ideologiji. U razgovorima je ispadalo da mi moramo preuzeti tzv. sinergijska mjesta, dok su oni tražili relativno sigurne sinekure.”, kazao je Škoro.