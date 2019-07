Miroslav Škoro kod Šprajca jasan: ‘Nisam klasičan političar, ja sam poduzetnik i glazbenik koji želi pokrenuti Hrvatsku’

Autor: Dnevno, B.V.

Miroslav Škoro, nezavisni kandidat za predsjednika Hrvatske, prvi je put nakon objave kandidature progovorio za medije, i to za RTL Direkt kod Zorana Šprajca. Škoro je rekao kako nije očekivao ovakve burne reakcije političara, glazbenika i svih ostalih. “Ali, drago mi je da su se dogodile baš takve reakcije. Podsjeća me na djetinjstvo kada sam prolazio pored osinjaka -uvijek sam volio malo ga protresti”, rekao je predsjednički kandidat.

Ponovio je da se jasno zalaže za izravan izbor predsjednika, ali i da se predsjedniku daju veće ovlasti. “Ovo što imamo je, u principu, kancelarski sustav, tako da je moja želja da se povećanjem ovlasti predsjednika narod uključuje u upravljanje zemljom. Netko tko ima milijun glasova trebao bi imati mogućnost, primjerice, raspisivanja referenduma. Predložio sam situaciju u kojoj bi predsjednik mogao predlagati neke stvari, ali odlučivanje bi i dalje bilo na narodu”, poručio je Miroslav Škoro.

Na pitanje koji bi on referendum najprije zatražio ako bi uspio u naumu da poveća predsjedničke ovlasti, Škoro je rekao da bi volio čuti što građani misle o uvođenju eura, što misle o proglašenju gospodarskog pojasa i slično. “Zabili smo glavu u pijesak i bavimo se nekim totalno nebitnim stvarima”, kaže Škoro.

Šprajc ga je upitao što misli pod riječju narod, s obzirom na to da narod nije jedinstveno biće i ne misle svi isto, Škoro je odgovorio: “Na to vam odgovor daje Sokrat, koji je rekao: ‘Vidite ona dva pastira na livadi, njihova dva glasa vrijede više nego moj’. Kad kažem narod, mislim na sve građane Hrvatske koji imaju pravo glasa. Ne smijemo više dopuštati ovo što se sada događa. Mi imamo 20 godine demografske i gospodarske katastrofe, to više ovako ne ide. Hoće li proći moj prijedlog ili nečiji drugi, nije bitno, mi trebamo promjene.”

Upitan je i za svoj prijašnji angažman u politici. Podsjetio je kako je obnašao dužnost generalnog konzula, a kad je vidio da se ne može nositi s ljudima koji su u ono vrijeme vodili Ministarstvo vanjskih poslova, dao je ostavku i otišao. Škoro je i u Saboru proveo osam mjeseci, ali nije ostvario nikakve privilegije te je sav novac dao u humanitarne svrhe. Kad je vidio da se ne može nositi ni sa svojim kolegama u Saboru, odlučio je otići.

Na pitanje kako, osim desnice koja mu se već otvoreno priklonila, misli privući ljude drugačijih svjetonazora, Škoro je rekao: “Nisam klasični političar, za pobjedu na predsjedničkim izborima treba mnogo više glasova nego što ih nosi desnica. Ja sam čovjek koji je poduzetnik, glazbenik, želim stvoriti situaciju u kojoj će ljudi pokrenuti bolju budućnost Hrvatske, da se nađu svi skupa, bez obzira na to odakle dolaze, da se stvore uvjeti da se vrate naša djeca koja su otišla, a ova koja su ostala da ne odlaze”, rekao je Škoro.

Šprajc ga je pitao tko bi, po njemu bio najbolji predsjednik, ako njemu ne pođe za rukom osvojiti predsjedničke izbore. “Nisam još čuo nikakav program ni od koga. Od nekih bi profitirale selidbe Gluhak… Uvjeren sam da ću ja, bez obzira na rezultat, ostati u Hrvatskoj. Mene ne čeka nikakva fotelja nakon ovoga. Cilj mi je jedino da svima bude bolje”, zaključio je Škoro.