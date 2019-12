MIROSLAV ŠKORO: ‘Jesam, platio sam kućicu na Adventu, jer imam koristi za promociju’

Autor: dnevno.hr

U RTL Danas gost je bio predsjednički kandidat Miroslav Škoro. Gospodin Škoro danas je predao gotovo 90 000 potpisa, ustvrdila je Damira Gregorek, te upitala zašto se odmah obratio i onima koji se ‘nisu usudili glasati’ i na što je pri tome mislio.

Predsjednički kanditat Škoro se još jednom zahvalio na pruženoj potpori te kazao kako je njegov dojam da u Hrvatskoj vlada strah. Škoro je ustvrdio kako se ljudi boje za egzistenciju, koja je, po njemu, vezana za stranačku pripadnost. Škoro je kazao sa iznimnom samouvjerenošću kako se ljude prilikom prikupljanja potpisa za predsjedničku kandidaturu snimalo, pratilo. ‘Nije to pluralizam kojeg smo svi sanjali 90-ih godina.’ zaključio je Škoro.

Upitan boji li se on sam, Škoro je kazao kako se on nikoga ne boji, te kako on ‘predstavlja mogućnost hrvatskom narodu da razbije taj strah’. Naveo je kako taj strah u hrvatske građane unose dvije vodeće stranke u Hrvatskoj, SDP i HDZ.

Upitan kako to da je onda i on bio član jedne od njih, Škoro je kazao kako je bio u HDZ-u, ali je iz istoga i izišao iz razloga koje je naveo.

‘Treba doći u situaciju da shvatimo kako demokracija znači različitost mišljenja, ali ne na način da se nekome nešto sugerira. Trenutno smatram kako nema stranačke demokracije. Ja sam živio u zemljama u kojem se predsjednik mora boriti sa svojim strahom da bi dobio potporu. Primjerice SAD.’









Upitan što ako ne postane predsjednik RH, hoće li ostati u politici i čemu će se vratiti, Škoro je odlučno i samouvjereno kazao:’ Plenković će izgubiti. Gospodin Plenković je svašta rekao u ovoj kampanji, u ovom procesu. Činjenica je slijedeća, naravno da neću izgubiti ove izbore! Gospodin Plenković će se iznenaditi! Sve i da se dogodi da budem čovjek koji se mora vratiti, ja se imam čemu vratiti. Ja sam poduzetnik!’

Vezano za mogućnost da nakon predsjedničkih izbora, u slučaju da ne ostvari svoje ciljeve odustane od politike, Škoro je nastavio: ‘Gospodin Plenković se nema čemu vratiti! To je razlika između mene i njega. On nikada nije stvorio plaću za druge.’, kazao je Škoro, te dodao kako se ipak ne misil maknuti iz politike i vratiti pjevanju.

‘Ja se ne mislim maknuti iz politike. Ja sam koncentriran na predsjedničke izbore i ja ću to dobiti. Najbolje bi poslije toga bilo da Plenković odstupi. Narod nije zadovoljan. Ovo nisu ljudi htjeli!’

Upitan što pak misli o štrajku prosvjetara, te je li to svojevrsna poruka sadašnjem premijeru, Škoro je ustvrdio kako je to ‘ozbiljna poruka i upozorenje koje on nije ozbiljno shvatio.’

Vezano za samu kampanju, te izvore financiranja, Škoro je potvrdio kako je do sad potrošio nešto više od milijun kuna, kako će se i dalje sam financirati, ali i kako očekuje određene donacije, koje tvrdi i sad pristižu, ali ne u značajnijim iznosima, stoga nije izdvojio niti jednog većeg donatora, jer tvrdi takvog još nema.

Upitan pak što će se dogoditi s njegovim tvrtkasma u slučaju da postane predsjednik, kazao je kako postoji ‘taj jedan licemjeran zakon zbog čega bi tvrtke morao prebaciti na odvjetničku tvrtku’, te da će učiniti tako ili iste prodati.

Upitan kako to da je prozivao Bandića, vezano za advent i sporna najam adventskih kućica, a sam je istu uzeo, Škoro je kazao kako je je on svoju kućicu platio 100 000 kuna, te dodao kako ima tvrtku koja se bavi s više različitih djelatnosti, od kojih je jedna i proizvodnja vina, te kako mu kućica na adventu služi upravo tome kako bi promovirao vlastito vino, te kako ne smatra da je u tome sporan Milan Bandić već model, odnosno način na koji se zakupljuju kućice zbog čega smatra je došlo do situacije da su moguće različite malverzacije, te kako je on sam predlložio drugačiji model. Dodao je i kako se s gradonačelnikom Bandićem imao prilike više puta sresti zbog svoje pjevačke karijere.

‘Ne gradim svoju karijeru na kritici niti valoriziranju nekog drugog.’, kazao je Škoro te dodao kako brojni drugi političari ili presjednički kandidati omalovažavaju njega, upravo iz razloga jer se primjerice druge predstavlja kao političare ili predsjedničke kandidate, a njega kao pjevača. ‘Njihov je način taj da oni na neki način idu omalovažavati mene.’, ustvrdio je Škoro.

Upitan koji bi tim okupio oko sebe na Pantovčaku, Škoro nije htio iznositi previše detalja. Kazao je kako bi to uglavnom bili ljudima kojima je već sad okružen, te spomenuo Mate Mijića, no ponovio kako o tome tko će ići na Pantovčak još ne razmišlja, te ustvrdio kako je takvo pitanje ‘šiljenje ražnja’.

Od prvih zemalja koje bi posjetio kao predsjednik, kazao je bez razmišljanja kako bi to bila Bosna i Hercegovina, a prvi potez što se tiče vanjske politike, kazao je bio bi ‘protresti hrvatsku diplomaciju’. Dodao je i kako bi Hrvatska mogla biti prozvana na idućem summitu NATO-a upravo zbog nedovoljnjih izdvjanja za vojsku, te u tome vidi razlog neodlaska Kolinde Grabar Kitarović, odnosno odlaska premijera Plenkovića na isti, ustvrdivši kako ‘generalno gospodin Plenković vodi cijelu tu priču i njemu je to silno važno. On je taj koji vodi ovu kampanju.’

Za kraj je prokomentirao i predsnedničkog kandidata Kolakušića ustvrdivši kako ne vodi transparentnu kampanju: ‘Mi ne znamo koliko on troši, kako. Navodno nema otvoren ni žiro račun. Smatram da bi trebao biti transparentniji.’.