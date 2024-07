Miro Gavran o mogućnosti kandidature: ‘Zamislio sam se nad time, dosta me stranaka pozivalo’

Autor: B. D.

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske i ugledni književnik, dao je intervju za HRT u kojem se osvrnuo na Zakon o hrvatskom jeziku i svoju potencijalnu kandidaturu za predsjednika Republike kao nestranački kandidat HDZ-a na nadolazećim predsjedničkim izborima.

“I velikim nacijama je teško očuvati jezik, iako su donijeli zakone prije nas. Ali, svjesni su koliko je važno skrbiti o svom jeziku na jedan ozbiljan, sustavan i odmjeren način. Zakon će sigurno donijeti puno dobroga svima onima kojima je stalo do hrvatskog jezika. Sankcije i nekakvi inspektorati bi bili kontraproduktivni. Ja mislim da taj zakon može na edukativnom planu puno dobroga učiniti. On se odnosi samo jedno – na javno i službeno priopćavanje. Uopće se ne odnosi na književno stvaralaštvo, dakle mi pisci ćemo pisati kako smo i dosad pisali”, rekao je Gavran.

“Mi se, svi koji se bavimo književnošću, zauzimamo zato da bude što više satova književnosti, ali ne samo zato da ljudi bolje nauče nešto o književnosti ili povijesti književnosti u Hrvatskoj i svijetu, nego zaista u svim profesijama ljudima dobro dođe, moći se dobro izražavati, dobar tekst napisati”, naglasio je Gavran.

‘Imam pred sobom jedno intenzivno ljeto’

Pitali su ga i o mogućnosti kandidature za predsjednika. “Danas me jako puno novinara to zapitalo. Ja sam i sam bio iznenađen kada se prije tri, četiri tjedna u dvojim dnevnim novinama pojavilo moje ime. Doista me u zadnjih 25 godina jedno 7-8 stranaka pozivalo na angažman, predlagalo mi da budem ili na listi za Sabor, čak prvi, drugi, ili kandidat čak za gradonačelnika Zagreba prije tri godine kad su bili izbori. Ja sam sve to otklonio”, otkrio je i dodao:

“Kad su me pitali bih li razmislio, rekao sam kad obavim poslove u Matici i u književnosti, onda bih razmislio. Onda je palo pitanje jednog novinara danas pa koliko ste dugo spremni razmišljati? Ja sam rekao pa ako treba pet godina.”









“Nisam stigao. Imam pred sobom jedno intenzivno ljeto. Zamislio sam se nad time, ali nisam niti donio odluku niti imao razgovore. Ali jednog dana nije nemoguće, a sada mi u ovom trenutku nije na umu”, ostavio nas je u neizvjesnosti Miro Gavran.