MIRO BULJ POZVAO SVE MLADE U ‘JEDNU OD METROPOLA DALMACIJE’: ‘Dođite da budemo najmlađi grad na svijetu’

Autor: Andrej Jelušić

Nezavisni saborski zastupnik s liste Mosta, Miro Bulj, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao svoje planove za predstojeće izbore.

Građanima će se ponuditi za poziciju gradonačelnika Sinja te smatra da je pravo vrijeme za to.

“Tri puta su me građani birali za Sabor i mislim da je vrijeme da se ponudim svojim građanima, jer Sinj je najperspektivniji grad ovog područja”, rekao je Bulj.

“Jedna od metropola Dalmacije”

“Mogu obećati brzu cestu do Splita, i to da on neće biti grad kojeg će se ljudi sjetiti samo za vrijeme Sinjske alke. Mi imamo mnogo toga što možemo ponuditi. Vjerujem da će Sinj uz Split biti jedna od metropola Dalmacije”, dodaje.

Ukoliko postane gradonačelnik kaže da će ulogu zastupnika obavljati kao i do sada, a "snage upregnuti za ostvarivanje boljitaka za Sinj te se u Zagrebu boriti za interese Sinja".









Smatra kako u Sinju postoji velik potencijal da uz gradnju brze ceste postane predgrađe Splita te poziva sve da dođu živjeti u taj grad, da “budemo najmlađi grad u zemlji”.

Na pitanje o asfaltiranju prilaza u gradu kazao kako sebi nije napravio asfaltirani prilaz kako ne bi ostavio loš dojam.

“Beroš je žrtveno jagnje”

Opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša vidi kao dobru priliku za diskusiju o stanju u zdravstvu.









“On je žrtveno jagnje, no nije samo on kriv. Kod davanja ovlasti Stožeru mi nismo dali njima podršku. On je očito otpisan od Plenkovića. Podržat ćemo svaki prijedlog da se raspravi o Berošu, jer je svaka prilika da se raspravlja o zdravstvu dobra”, rekao je Bulj.

“Kod širenja virusa nije bio Beroš baš dobar primjer, grlio se s estradnim zvijezdama, a mladima je zamjerao kada su to radili”, dodao je.

Najveća boljka države

Kazao je kako su loša domovinska sigurnost i upravljanje krizama bili vidljivi u Baniji nakon potresa.

"Tomo Medved je poslan u Baniju kako bi Andrej Plenković imao i tu žrtveno jagnje. Kada kriza nastupi, odgovoran je onaj na čelu vlade", smatra Bulj.









Rekao je kako je pravosuđe najveća boljka u državi te da “ljudi osjećaju veliku nepravdu jer je Šeks sa Šeparovićem složio pravosuđe”.