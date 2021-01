MIRJANA RAKIĆ: ‘Govorili su mi da sam četnikuša, ali se u Zagrebu nikada nisam osjećala nesigurno’

Autor: S.V.

Mirjana Rakić (73), doajenka hrvatskog novinarstva koja je u svojoj bogatoj karijeri susrela i intervjuirala brojne svjetske lidere, u podugačkom tekstu Večernjeg lista otkrila je mnoge zanimljivosti iz svoga privatnog i poslovnog života.

Objasnila zašto ne spominje Liku u kojoj se rodila

Ova zagrepčanka koja se samo igrom slučaja rodila u ličkom selu Bunić (rodnom mjestu Rade Šerbedžije), objasnila je kako se sa ovim glumcem nije upoznala te zašto svoje rodno mjesto baš i ne spominje:

“Nisam se upoznala sa Šerbedžijom. Kada kažem da je moja veza s Likom samo turistička, ljudi misle da ne želim priznati da sam iz Like. Ja sam jako ponosna na Liku. Istina, rođena sam u malom mjestu Bunić, na rubu krbavske doline, ali tamo sam bila samo tjedan dana. Naime, moja je mama bila u posjetu prijateljici i eto, dogodilo se. Ostalo je sve Zagreb, ja sam zagrebačko dijete. Nakon rođenja samo sam dva puta bila kod te mamine prijateljice i na Plitvičkim jezerima. To je moja veza s Likom”, kazala je Rakić.

Svoj život u godinama raspada Jugoslavije, Mirjana Rakić opisala je ovako:









Nemam kamo otići, Zagreb je moj grad

“Bilo je šokantno. Nisam vjerovala da se zapravo može ratovati. Da se na ovim našim prostorima ljudi mogu ubijati zbog nekih ideja. Uvijek sam vjerovala da se sve može riješiti za stolom, kao što se na kraju sve i riješi bez obzira na to koliko ljudi poginulo. Ta zaluđenost, nasilje koje je došlo iz Beograda i vjera u tu zaluđenost jednaka je vjeri koju jedan dio Amerike ima u Trumpa, da je to jedina istina. Moram priznati, a svi to i znaju, ja sam srpske nacionalnosti, ali nikada se nisam osjećala nesigurno u Zagrebu. Možda zbog toga što sam radila posao koji sam radila. Nemam ja kamo otići, Zagreb je moj grad. Ovo je moja država i ja nemam kamo. Ono kada su me prozivali, govorili svašta, da sam četnikuša, terorist i govorili mi da idem u Beograd, pitala sam: zašto u Beograd? Pošaljite me u Pakistan ili Afganistan jer tamo su terorist.”

